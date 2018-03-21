Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 20.03.2018

В этом выпуске:

- За информацию о грабителях банка на улице Воровского обещают вознаграждение.

- Видео дня: слишком тесный двор и очень большая сосулька.

- «Секреты предметов прошлого» - в музее Салтыкова-Щедрина.