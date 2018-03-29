Вести. Киров 03.04.2018 (Россия-24)

В этом выпуске:

- Специалисты продолжают следить за состоянием дома на улице Лепсе, на стене которого появилась трещина.

- На смену сугробам на улицах появились огромные лужи.

- Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к краже со склада.

- Наш новый день в истории. 1986 год. На малой родине "вятского Ломоносова" - поэта Ермила Кострова - в селе Синегорье.