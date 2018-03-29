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Новости / Вести. Киров

Вести. Киров 03.04.2018 (Россия-24)

Вести. Киров 03.04.2018 (Россия-24)

 

В этом выпуске:
- Специалисты продолжают следить за состоянием дома на улице Лепсе, на стене которого появилась трещина.
- На смену сугробам на улицах появились огромные лужи.
- Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к краже со склада.
- Наш новый день в истории. 1986 год. На малой родине "вятского Ломоносова" - поэта Ермила Кострова - в селе Синегорье. 



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