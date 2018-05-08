Вести. Киров 16.05.2018 (Россия-24)

В этом выпуске:

- Вновь пожар в центре Кирова. Сгорели постройки на Хлыновской.

- Новые назначения в администрации города.

- 10-метровая клумба появится у Дворца творчества юных Мемориала.

- Наш новый "День в истории". 1987 год. Первые приемные экзамены в кировский мединститут.