Вести. Киров 16.05.2018 (Россия-24)
- Вновь пожар в центре Кирова. Сгорели постройки на Хлыновской.
- Новые назначения в администрации города.
- 10-метровая клумба появится у Дворца творчества юных Мемориала.
- Наш новый "День в истории". 1987 год. Первые приемные экзамены в кировский мединститут.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Популярные новости
09.05.2018
9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)
11.05.2018