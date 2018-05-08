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Новости / Вести. Киров

Вести. Киров 17.05.2018 (Россия-24)

Вести. Киров 17.05.2018 (Россия-24)

 

В этом выпуске:
- Над городом прошла первая майская и очень мощная гроза.
- Продолжается ремонт дорог. Работы идут на семи улицах.
- Наш новый "День в истории". 1989 год. Бит-квартет "Секрет" в зените славы и на гастролях в Кирове.



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