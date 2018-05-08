Вести. Киров 18.05.2018 (Россия-24)
Вести. Киров 18.05.2018 (Россия-24)
В этом выпуске:
- "Большая вода" с каждым днем отступает все дальше.
- На продолжение строительства путепровода в Чистые пруды выделен 1 миллиард рублей.
- Наш новый "День в истории". Посмотрим, как отмечали День молодежи в 1991 году.
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