Вести. Киров 18.05.2018 (Россия-24)

В этом выпуске:

- "Большая вода" с каждым днем отступает все дальше.

- На продолжение строительства путепровода в Чистые пруды выделен 1 миллиард рублей.

- Наш новый "День в истории". Посмотрим, как отмечали День молодежи в 1991 году.