Вести. Киров 01.08.2018 (Россия-24)

В этом выпуске:

- Не стоять перед шлагбаумом, а проехать мимо. Стартовал первый этап проекта "Городская электричка".

- В Сидоровке открылся новый детский сад. Посещать его смогут даже полуторагодовалые малыши.

- "Собери портфель". Неравнодушные кировчане помогают детям из малообеспеченных семей.

- И наш новый "День в истории". Увидим, как застраивался Юго-Западный район.