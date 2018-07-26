Вести. Киров 01.08.2018 (Россия-24)
Вести. Киров 01.08.2018 (Россия-24)
В этом выпуске:
- Не стоять перед шлагбаумом, а проехать мимо. Стартовал первый этап проекта "Городская электричка".
- В Сидоровке открылся новый детский сад. Посещать его смогут даже полуторагодовалые малыши.
- "Собери портфель". Неравнодушные кировчане помогают детям из малообеспеченных семей.
- И наш новый "День в истории". Увидим, как застраивался Юго-Западный район.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!