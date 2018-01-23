Вести. Кировская область в 20.45 31.01.2018
- История с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире, получила неожиданное продолжение.
- Английский - уже не актуально. В Кильмезском районе дети изучают китайский.
- И кровавая луна над городом. Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения.
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