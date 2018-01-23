Вести. Кировская область в 20.45 01.02.2018

В этом выпуске:

- Еще бы чуть-чуть и рвануло: в Кирове пожарные спасли от взрыва здание на улице Павла Корчагина.

- Расселили. В Кильмезском районе почти не осталось аварийных и ветхих домов.

- Приятного аппетита. Кировчане потратили 90 миллиардов рублей на еду.

- "Пломбир", "Лавина" и "Снежок " - на помощь районам отправили снежный десант.

- И ученик 58-ой школы изобрел ультразвуковую трость для слабовидящих.