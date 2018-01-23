Вести. Кировская область в 20.45 01.02.2018
- Расселили. В Кильмезском районе почти не осталось аварийных и ветхих домов.
- Приятного аппетита. Кировчане потратили 90 миллиардов рублей на еду.
- "Пломбир", "Лавина" и "Снежок " - на помощь районам отправили снежный десант.
- И ученик 58-ой школы изобрел ультразвуковую трость для слабовидящих.
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