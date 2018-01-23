Вести. Кировская область в 20.45 02.02.2018

В этом выпуске:

- Достроим - Михаил Бабич встретился с обманутыми дольщиками из регионов ПФО.

- Никаких заранее привезенных конвертов. В Кирове опробовали новую технологию ЕГЭ.

- В Оричах жители сгоревшего год назад дома переехали в новые квартиры.

- Мода изменчива, стиль вечен. Кировчанин собрал уникальную коллекцию галстуков.