Вести. Кировская область в 20.45 02.02.2018
В этом выпуске:
- Достроим - Михаил Бабич встретился с обманутыми дольщиками из регионов ПФО.
- Никаких заранее привезенных конвертов. В Кирове опробовали новую технологию ЕГЭ.
- В Оричах жители сгоревшего год назад дома переехали в новые квартиры.
- Мода изменчива, стиль вечен. Кировчанин собрал уникальную коллекцию галстуков.
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