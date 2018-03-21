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Новости / Вести. Кировская область

Вести. Кировская область в 20.45 (Россия-1) 20.03.2018

Вести. Кировская область в 20.45 (Россия-1)  20.03.2018

 

В этом выпуске:
- Тушили всем миром. В центре Кирова горел автомобиль.
- Переселили не всех, отремонтировали не всё. Контрольно-Счетная палата подвела итоги проверок.
- Кировчанин у себя дома построил железную дорогу с поездами и городом.



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