Вести. Кировская область в 20.45 (Россия-1) 29.03.2018

В этом выпуске:

- Владельцы торговых центров засыпали МЧС вопросами. Первые итоги проверок в Кирове.

- 50 миллионов школам и 400 миллионов садикам. Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджета.

- Помощь по доброй воле. В нашем регионе официально стартовал год волонтера.