Вести. Кировская область в 20.45 (Россия-1) 29.03.2018
Вести. Кировская область в 20.45 (Россия-1) 29.03.2018
В этом выпуске:
- Владельцы торговых центров засыпали МЧС вопросами. Первые итоги проверок в Кирове.
- 50 миллионов школам и 400 миллионов садикам. Депутаты ОЗС распределили дополнительные доходы областного бюджета.
- Помощь по доброй воле. В нашем регионе официально стартовал год волонтера.
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19.03.2018