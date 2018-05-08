Вести. Кировская область 18.05.2018 (Россия-1)

В этом выпуске:

- Скучно не будет. На выходных синоптики обещают град и нашествие гроз.

- Самая большая агроферма. Как в Немском районе хотят выйти в передовики по производству молока во всей стране.

- В помощь приемным родителям. В Слободском подвели итоги марафона замещающих семей.