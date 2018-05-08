Вести. Кировская область 18.05.2018 (Россия-1)
Вести. Кировская область 18.05.2018 (Россия-1)
В этом выпуске:
- Скучно не будет. На выходных синоптики обещают град и нашествие гроз.
- Самая большая агроферма. Как в Немском районе хотят выйти в передовики по производству молока во всей стране.
- В помощь приемным родителям. В Слободском подвели итоги марафона замещающих семей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Популярные новости
09.05.2018
9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)
11.05.2018