Вести. Кировская область 02.08.2018 (Россия-1)
Вести. Кировская область 02.08.2018 (Россия-1)
В этом выпуске:
- Две трагедии и одно спасение. Дети продолжают посещать кировские водоемы без присмотра родителей.
- На лечение в Киров из Туниса. В центре травматологии прооперировали первого иностранного медицинского туриста.
- Маргинальное соседство. Территорию 60-ой школы облюбовала компания людей без определенного места жительства и без моральных устоев.
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