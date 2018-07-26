Вести. Кировская область 02.08.2018 (Россия-1)

В этом выпуске:

- Две трагедии и одно спасение. Дети продолжают посещать кировские водоемы без присмотра родителей.

- На лечение в Киров из Туниса. В центре травматологии прооперировали первого иностранного медицинского туриста.

- Маргинальное соседство. Территорию 60-ой школы облюбовала компания людей без определенного места жительства и без моральных устоев.