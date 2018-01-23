События недели (29.01.2018 - 05.02.2018)
- Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Никите Белых.
- Неожиданное продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в своей квартире.
- В Кильмезском районе появилась школа, где дети в качестве второго иностранного начали изучать китайский язык.
- И кровавая луна над городом. Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018