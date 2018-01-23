ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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События недели (29.01.2018 - 05.02.2018)

Сегодня, 11:01 | Просмотров: 41 | Версия для печати
Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.

- Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Никите Белых.

- Неожиданное продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в своей квартире.

- В Кильмезском районе появилась школа, где дети в качестве второго иностранного начали изучать китайский язык.

- И кровавая луна над городом. Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения.


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