События недели (29.01.2018 - 05.02.2018)

Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.



- Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Никите Белых.



- Неожиданное продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в своей квартире.



- В Кильмезском районе появилась школа, где дети в качестве второго иностранного начали изучать китайский язык.



- И кровавая луна над городом. Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.