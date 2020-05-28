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28 май 19:30
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса
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Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова
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В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера
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28 май 17:30
В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам
28 май 17:24
Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу
28 май 17:05
Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города»
28 май 16:40
Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень
28 май 16:38
В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек
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Образование
Общество
Культура
Медицина
Транспорт
Природа
Религия
Спорт
Село
ЖКХ
ГТРК Вятка
Итоги недели
Архив новостей
ТВ
Вести. Кировская область
Вести. Киров
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Сад. Огород
Вести. Агро
Вести. Право
Вести. Экономика
Мобильный репортер
75 лет Победы
Поехали, посмотрим!
Специальный репортаж
Документальные фильмы
Прямая линия
Новости культуры. Вятка
Школа здравого смысла
Губерния
Вятские: Война и Мир
Иные проекты
Радио
Радио "России" 106,3 МГц
Радио "Маяк" 101,4 МГц
Радио "Вести FM" 105,3 МГц
Газета
Обратная связь
Прямой эфир
Вести. Кировская область
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Радио ВестиFM в Кирове
Радио России в Кирове
28 май 19:30
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса
28 май 18:50
Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова
28 май 18:39
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера
28 май 18:20
В Кирове приступили к ремонту спортивных школ
28 май 17:50
В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки
28 май 17:30
В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам
28 май 17:24
Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу
28 май 17:05
Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города»
28 май 16:40
Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень
28 май 16:38
В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных…
12 минут назад
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера
1 час назад
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В Куменах начался суд над матерью, которая бросила детей дома
6 часов назад
Жителей Кировской области призвали поддержать медиков
6 часов назад
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Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность сити-менеджера…
7 часов назад
Последние новости
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса
28.05.2020, 19:30
Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова
28.05.2020, 18:50
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера
28.05.2020, 18:39
В Кирове приступили к ремонту спортивных школ
28.05.2020, 18:20
В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки
28.05.2020, 17:50
В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам
28.05.2020, 17:30
Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу
28.05.2020, 17:24
Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города»
28.05.2020, 17:05
Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень
28.05.2020, 16:40
В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек
28.05.2020, 16:38
Школьница из Кирова стала победительницей конкурса "Учимся дома"
28.05.2020, 16:15
В Кирове ликвидируют большую свалку перчаток и пробирок
28.05.2020, 16:11
Прокуратура проведёт проверку по факту неработающего лифта в Восточном
28.05.2020, 15:53
В Кировской области выросла смертность среди зараженных коронавирусом
28.05.2020, 15:19
В Кирове прошел рейд по закраске рекламы наркотиков
28.05.2020, 15:16
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
75 лет Победы
День Победы в архивной хронике ГТРК «Вятка»
75 лет Победы
Специальный репортаж "Адреса милосердия" (07.05.2020)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Денис Александров)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Юлия Шалаева)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Глеб Бударин)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Валентина Палкина)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Алексей Фоминых)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Ирина Русских)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Михаил Конышев)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Татьяна Долгих)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Александр Давыдов)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Светлана Вертелецкая)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Иван Швецов)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Наталья Зорина)
75 лет Победы
Победа языком цифр. Кировская область. Медицина.
ПРОЕКТЫ ТВ
Школа здравого смысла
Школа здравого смысла (23.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (22.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (15.05.2020)
Вести. Агро
Вести. Агро. Посевная в Котельниче (14.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (08.05.2020)
Вести. Право
Вести. Право (30.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (30.04.2020)
Вести. Интервью
Вести. Интервью с Натальей Новиковой (24.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (24.04.2020)
Школа здравого смысла
Школа здравого смысла (18.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (17.04.2020)
Вести. Агро
Вести. Агро (16.04.2020)
Иные проекты
Программа «Жить за городом» (11.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (10.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (03.04.2020)
Итоговые программы
Вести. События недели (18.05.2020 - 24.05.2020)
Новости культуры ВЯТКА (25.05.2020)
Вести. Спорт (24.05.2020)
Вести. Дежурная часть (22.05.2020)
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