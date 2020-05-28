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28 май 19:30 В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса 28 май 18:50 Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова 28 май 18:39 В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера 28 май 18:20 В Кирове приступили к ремонту спортивных школ 28 май 17:50 В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки 28 май 17:30 В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам 28 май 17:24 Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу 28 май 17:05 Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города» 28 май 16:40 Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень 28 май 16:38 В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек
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28 мая 19:43
28 май 19:30 В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса 28 май 18:50 Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова 28 май 18:39 В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера 28 май 18:20 В Кирове приступили к ремонту спортивных школ 28 май 17:50 В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки 28 май 17:30 В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам 28 май 17:24 Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу 28 май 17:05 Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города» 28 май 16:40 Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень 28 май 16:38 В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных… 12 минут назад
В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера 1 час назад
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера
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В Куменах начался суд над матерью, которая бросила детей дома 6 часов назад
В Куменах начался суд над матерью, которая бросила детей дома
Жителей Кировской области призвали поддержать медиков 6 часов назад
Жителей Кировской области призвали поддержать медиков
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Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность сити-менеджера… 7 часов назад
Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность сити-менеджера Кирова

Последние новости

В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса

В статистику Кировской области перестанут включать бессимптомных носителей коронавируса

28.05.2020, 19:30
Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова

Более 150 тысяч цветов появятся на клумбах города Кирова

28.05.2020, 18:50
В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера

В Кирове планируют изменить конкурс на должность сити-менеджера

28.05.2020, 18:39
В Кирове приступили к ремонту спортивных школ

В Кирове приступили к ремонту спортивных школ

28.05.2020, 18:20
В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки

В Кировских школах начали ремонтировать пищеблоки

28.05.2020, 17:50
В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам

В прокуратуре Кирова пояснили ситуацию по бытовым счетчикам

28.05.2020, 17:30
Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу

Епархия открыла «горячую линию» по Великорецкому крестному ходу

28.05.2020, 17:24
Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города»

Актеры Вятской филармонии запустили онлайн-проект «Волшебник Изумрудного города»

28.05.2020, 17:05
Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень

Весенние премьеры Кировского драмтеатра перенесены на осень

28.05.2020, 16:40
В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек

В Кирове из-за ремонта полигона изменится расписание электричек

28.05.2020, 16:38
Школьница из Кирова стала победительницей конкурса "Учимся дома"

Школьница из Кирова стала победительницей конкурса "Учимся дома"

28.05.2020, 16:15
В Кирове ликвидируют большую свалку перчаток и пробирок

В Кирове ликвидируют большую свалку перчаток и пробирок

28.05.2020, 16:11
Прокуратура проведёт проверку по факту неработающего лифта в Восточном

Прокуратура проведёт проверку по факту неработающего лифта в Восточном

28.05.2020, 15:53
В Кировской области выросла смертность среди зараженных коронавирусом

В Кировской области выросла смертность среди зараженных коронавирусом

28.05.2020, 15:19
В Кирове прошел рейд по закраске рекламы наркотиков

В Кирове прошел рейд по закраске рекламы наркотиков

28.05.2020, 15:16

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

День Победы в архивной хронике ГТРК «Вятка»
75 лет Победы
День Победы в архивной хронике ГТРК «Вятка»
Специальный репортаж "Адреса милосердия" (07.05.2020)
75 лет Победы
Специальный репортаж "Адреса милосердия" (07.05.2020)
«Правда, влитая в строку» (Денис Александров)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Денис Александров)
«Правда, влитая в строку» (Юлия Шалаева)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Юлия Шалаева)
«Правда, влитая в строку» (Глеб Бударин)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Глеб Бударин)
«Правда, влитая в строку» (Валентина Палкина)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Валентина Палкина)
«Правда, влитая в строку» (Алексей Фоминых)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Алексей Фоминых)
«Правда, влитая в строку» (Ирина Русских)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Ирина Русских)
«Правда, влитая в строку» (Михаил Конышев)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Михаил Конышев)
«Правда, влитая в строку» (Татьяна Долгих)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Татьяна Долгих)
«Правда, влитая в строку» (Александр Давыдов)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Александр Давыдов)
«Правда, влитая в строку» (Светлана Вертелецкая)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Светлана Вертелецкая)
«Правда, влитая в строку» (Иван Швецов)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Иван Швецов)
«Правда, влитая в строку» (Наталья Зорина)
75 лет Победы
«Правда, влитая в строку» (Наталья Зорина)
Победа языком цифр. Кировская область. Медицина.
75 лет Победы
Победа языком цифр. Кировская область. Медицина.

ПРОЕКТЫ ТВ

Школа здравого смысла (23.05.2020)
Школа здравого смысла
Школа здравого смысла (23.05.2020)
Мобильный репортер (22.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (22.05.2020)
Мобильный репортер (15.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (15.05.2020)
Вести. Агро. Посевная в Котельниче (14.05.2020)
Вести. Агро
Вести. Агро. Посевная в Котельниче (14.05.2020)
Мобильный репортер (08.05.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (08.05.2020)
Вести. Право (30.04.2020)
Вести. Право
Вести. Право (30.04.2020)
Мобильный репортер (30.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (30.04.2020)
Вести. Интервью с Натальей Новиковой (24.04.2020)
Вести. Интервью
Вести. Интервью с Натальей Новиковой (24.04.2020)
Мобильный репортер (24.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (24.04.2020)
Школа здравого смысла (18.04.2020)
Школа здравого смысла
Школа здравого смысла (18.04.2020)
Мобильный репортер (17.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (17.04.2020)
Вести. Агро (16.04.2020)
Вести. Агро
Вести. Агро (16.04.2020)
Программа «Жить за городом» (11.04.2020)
Иные проекты
Программа «Жить за городом» (11.04.2020)
Мобильный репортер (10.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (10.04.2020)
Мобильный репортер (03.04.2020)
Мобильный репортер
Мобильный репортер (03.04.2020)

Итоговые программы

Вести. События недели (18.05.2020 - 24.05.2020)

Вести. События недели (18.05.2020 - 24.05.2020)

Новости культуры ВЯТКА (25.05.2020)

Новости культуры ВЯТКА (25.05.2020)

Вести. Спорт (24.05.2020)

Вести. Спорт (24.05.2020)

Вести. Дежурная часть (22.05.2020)

Вести. Дежурная часть (22.05.2020)

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