Поехали, посмотрим! Город Нолинск

В этом выпуске мы отправимся в Нолинск. Казалось бы об этом городе все всё знают:Музей Молотова, Николаевский собор, музей лимонада. Тем не менее, автору – Ларисе Добрияновой удалось не просто узнать что-то новое, но даже разрушить несколько ошибочных мнений и мифов, связанных с этим уникальным районом области. Отыскать заросшее лебединое озеро, прогуляться с историком-краеведом по старому купеческому городу, рассказать зрителю мистические истории, связанные с рекой Воя, разобраться справедливо ли ее называют рекой девушек-самоубийц и выяснить, где заканчивается настоящая история и начинается вымысел. А также отправимся к карстовым озерам, прокатимся на водных лыжах, побеседуем с охотниками и рыбаками, раскрасим пряник и матрешку, посетим конюшню, на которой проводят иппотерапию, и, словно в приключенческом фильме, отправимся искать стоянки «Ботыли» - Комплекс памятников археологии IV-III тыс. до н.э.