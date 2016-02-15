Министерство ЖКХ отчиталось о реализации программы переселения из ветхого жилья
Сегодня, 17:51 | Просмотров: 123 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Объём финансирования программы по переселению жителей Кировской области из аварийного жилья составляет без малого три млрд. рублей. И за 4 года почти 45 тысяч кировчан обрели новое жилье. Уже сейчас региональная программа выполнена на 68 процентов, а план на прошедший год даже удалось превысить.
МАРИНА САИТГАРАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ:
«За 2016 год 2206 человек тем самым область выполнила показатели, утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации на 104 процента».
Но, несмотря на такие, казалось бы, хорошие показатели, и солидные отчеты, остается нерешенной проблема там, где она, очевидно, стоит острее всего. Например, три муниципальных образования: Оричевский и Орловский районы, а также в городском поселение Сосновское.
МАРИНА САИТГАРАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ:
«У них в рамках 15го года заявки необходимо было расселить 71 жилое помещение - в настоящее время переселены только 34 жилых помещения. 37 помещений площадью более 100 кв. не приобретены».
Одним из самых важных остается и вопрос распределения оставшихся средств на строительство новых жилых площадей. Программа завершится уже в сентябре, а не закончено больше 30 процентов работы. Если с многоквартирными городскими домами все просто, то на деревенские бюджет нужен совершенно другой.
АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ НП СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас строительство, уровни строительства и строительные затраты в районе дороже, чем в городе Кирове. Туда надо людей везти, туда надо технику отвезти, ее там нет. Строителей там нет. Командировочные надо заплатить, людей надо расселить, чтобы построить. Куча дополнительных затрат!».
Официальной информации о том, будет ли продолжена программа переселения из ветхого жилья пока нет. Однако, участники круглого стола заявили о том, что на съезде партии Единая Россия этот вопрос уже поднимался. Вероятнее всего программу продлят.
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