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Министерство ЖКХ отчиталось о реализации программы переселения из ветхого жилья. Регион перевыполнил план на 104 процента - однако, это средний показатель. Программа действует с 2013 года, но до сих пор есть районы, где переселение даже не начиналось.Объём финансирования программы по переселению жителей Кировской области из аварийного жилья составляет без малого три млрд. рублей. И за 4 года почти 45 тысяч кировчан обрели новое жилье. Уже сейчас региональная программа выполнена на 68 процентов, а план на прошедший год даже удалось превысить.Но, несмотря на такие, казалось бы, хорошие показатели, и солидные отчеты, остается нерешенной проблема там, где она, очевидно, стоит острее всего. Например, три муниципальных образования: Оричевский и Орловский районы, а также в городском поселение Сосновское.Одним из самых важных остается и вопрос распределения оставшихся средств на строительство новых жилых площадей. Программа завершится уже в сентябре, а не закончено больше 30 процентов работы. Если с многоквартирными городскими домами все просто, то на деревенские бюджет нужен совершенно другой.Официальной информации о том, будет ли продолжена программа переселения из ветхого жилья пока нет. Однако, участники круглого стола заявили о том, что на съезде партии Единая Россия этот вопрос уже поднимался. Вероятнее всего программу продлят.