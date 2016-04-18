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Чтобы после субботников улицы города не были усеяны «черными мешками», 22 и 29 апреля в Кирове будет работать передвижной пункт по сбору мусора.Напомним, что 22 апреля в областном центре состоится самый массовый общегородской субботник, а 29 апреля пройдет Всероссийский экологический субботник.Нередко в ходе субботников мешки с мусором выставляют на придорожные зоны и жители близлежащих домов. Поэтому управляющим компаниям дано поручение организовать оперативный вывоз мусора с дворовых территорий.Поручение территориальным управлениям совместно с городским управлением благоустройства и транспорта: создать передвижной пункт по сбору мусора. По окончании субботников мобильная бригада объедет все территории и соберет оставшиеся там мешки.