В Кирове будет работать передвижной пункт по сбору мусора
Вчера, 12:51 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Напомним, что 22 апреля в областном центре состоится самый массовый общегородской субботник, а 29 апреля пройдет Всероссийский экологический субботник.
Нередко в ходе субботников мешки с мусором выставляют на придорожные зоны и жители близлежащих домов. Поэтому управляющим компаниям дано поручение организовать оперативный вывоз мусора с дворовых территорий.
Поручение территориальным управлениям совместно с городским управлением благоустройства и транспорта: создать передвижной пункт по сбору мусора. По окончании субботников мобильная бригада объедет все территории и соберет оставшиеся там мешки.
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