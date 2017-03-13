Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

Поделиться новостью:

Коммунальные службы и подрядчики вновь не справляются с поставленными задачами. Таково мнение руководства города. В областном центре остается немало улиц, состояние которых оставляет желать лучшего.Пешеходная дорожка огорожена. Приходится обходить по проезжей части. Однако, некоторые кировчане игнорируют ленту. Проходя по этой здесь - они сильно рискуют.Коммунальщикам не один раз указывали на эту проблемную улицу. Однако, сугробы, в том числе и на проезжей части, до сих пор не убраны, а кровли скатных крыш не почищены. На дороги припаркованы автомобили. Это затрудняет очистку.На встрече с коммунальщиками представители горадминистрации указали на НИИ микробиологии минобороны. Неочищенные кровли домов военного городка - давняя проблема. Власти не могут разрешить ее несколько лет. Военные коммунальщики игнорируют предписания.Устранять последствия снегопада вышли без малого полторы сотни единиц техники, а так же дворники. Однако, как отметили в администрации, коммунальщики плохо справились со своей задачей.