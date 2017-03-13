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Новости / ЖКХ

Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 100 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Коммунальные службы и подрядчики вновь не справляются с поставленными задачами. Таково мнение руководства города. В областном центре остается немало улиц, состояние которых оставляет желать лучшего.

Пешеходная дорожка огорожена. Приходится обходить по проезжей части. Однако, некоторые кировчане игнорируют ленту. Проходя по этой здесь - они сильно рискуют.

Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадовАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одно из самых проблемных мест в городе, участок улицы Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской. Тротуар плохо почищен. Здесь всего лишь небольшая тропинка. Над которой нависает ледяная глыба».

Коммунальщикам не один раз указывали на эту проблемную улицу. Однако, сугробы, в том числе и на проезжей части, до сих пор не убраны, а кровли скатных крыш не почищены. На дороги припаркованы автомобили. Это затрудняет очистку.

Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадовИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Люди пройти не могут, техника проехать не может. Я понимаю, там машины стоят, но машины стоят по всему городу. Другие подрядчики справляются».

На встрече с коммунальщиками представители горадминистрации указали на НИИ микробиологии минобороны. Неочищенные кровли домов военного городка - давняя проблема. Власти не могут разрешить ее несколько лет. Военные коммунальщики игнорируют предписания.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что в лоб, что по лбу. Вообще не занимаются своими зданиями. Над тротуарной частью сосульки больше меня ростом. По всему периметру зданий».

Устранять последствия снегопада вышли без малого полторы сотни единиц техники, а так же дворники. Однако, как отметили в администрации, коммунальщики плохо справились со своей задачей.


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