Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов
Пешеходная дорожка огорожена. Приходится обходить по проезжей части. Однако, некоторые кировчане игнорируют ленту. Проходя по этой здесь - они сильно рискуют.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одно из самых проблемных мест в городе, участок улицы Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской. Тротуар плохо почищен. Здесь всего лишь небольшая тропинка. Над которой нависает ледяная глыба».
Коммунальщикам не один раз указывали на эту проблемную улицу. Однако, сугробы, в том числе и на проезжей части, до сих пор не убраны, а кровли скатных крыш не почищены. На дороги припаркованы автомобили. Это затрудняет очистку.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Люди пройти не могут, техника проехать не может. Я понимаю, там машины стоят, но машины стоят по всему городу. Другие подрядчики справляются».
На встрече с коммунальщиками представители горадминистрации указали на НИИ микробиологии минобороны. Неочищенные кровли домов военного городка - давняя проблема. Власти не могут разрешить ее несколько лет. Военные коммунальщики игнорируют предписания.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что в лоб, что по лбу. Вообще не занимаются своими зданиями. Над тротуарной частью сосульки больше меня ростом. По всему периметру зданий».
Устранять последствия снегопада вышли без малого полторы сотни единиц техники, а так же дворники. Однако, как отметили в администрации, коммунальщики плохо справились со своей задачей.
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