В Кирове ремонтные работы идут на семи улицах
Скоро на дорогах поселка Дороничи появится свежий асфальт. Ремонтные работы будут выполняться на улицах Центральной, Мира и Октябрьской. На сегодняшний день проводится фрезерование улицы Мира.
ВАСИЛИЙ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«На данных улицах у нас предусмотрены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя щебня, устройству выравнивающего слоя асфальтобетона и, соответственно, верхнего слоя покрытия».
"Дорожная" проблема беспокоит кировчан из года в год. В этот раз аукцион определил 2 подрядные организации, которые будет ремонтировать дорожное полотно. "Вятавтодор" предстоит провести работы на сумму в 378 миллионов рублей - будет произведен ремонт 28 участков улично-дорожной сети.
ВАСИЛИЙ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Согласно госконтракта, первые объекты должны быть сданы в июне, но мы идем с опережением, то есть, сейчас в мае, я думаю, порядком трех-четырех улиц успеем сдать уже в мае. Сам госконтракт у нас заканчивается 31 августа, я думаю, что все улицы мы сдадим вовремя и в срок».
В планы работы входят и центральные улицы Кирова.
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