В Кирове ремонтные работы идут на семи улицах

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В городе продолжается ремонт дорог. Работы идут на семи улицах, а также в Радужном и Дороничах. Как реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»?Скоро на дорогах поселка Дороничи появится свежий асфальт. Ремонтные работы будут выполняться на улицах Центральной, Мира и Октябрьской. На сегодняшний день проводится фрезерование улицы Мира."Дорожная" проблема беспокоит кировчан из года в год. В этот раз аукцион определил 2 подрядные организации, которые будет ремонтировать дорожное полотно. "Вятавтодор" предстоит провести работы на сумму в 378 миллионов рублей - будет произведен ремонт 28 участков улично-дорожной сети.В планы работы входят и центральные улицы Кирова.