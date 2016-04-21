Сотрудники Роспотребнадзора провели качество питьевой воды.

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За 6 месяцев 2018 года из распределительной сети г. Кирова и области было исследовано 2728 проб воды по санитарно-химическим и 4137 проб по микробиологическим показателям.

Из них не соответствовали гигиеническим нормативам 317 и 124 пробы соответственно. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в 2018 году составила по санитарно-химическим показателям – 11,6% (за аналогичный период 2017года – 11,3%), по микробиологическим показателям – 2,7% (в 2017г – 2,2%), что на уровне 2017 года.

Качество воды по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в Арбажском районе по содержанию бора, фторидов, в Богородском районе по содержанию кремния, в Верхошижемском по показателю жесткости, в Кирово-Чепецком районе по содержанию бора, в Куменском районе по содержанию бария, в Опаринском районе по содержанию железа, в Санчурском районе по содержанию нитратов, в Свечинском районе по содержанию кремния, в Слободском районе по содержанию кремния, нитратов, в Советском районе по содержанию бария, жесткости, в Унинском районе по содержанию кремния, в Яранском районе по содержанию нитратов.

По результатам исследований направлено 42 уведомления о несоответствии качества воды в органы местного самоуправления и в водоснабжающие организации (за аналогичный период 2017года - 36).