Несанкционированные свалки в Котельниче

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В Котельниче обострилась проблема несанкционированных свалок. Здесь целые перекрестки оказались завалены органическими отходами. Как администрация Котельнича планирует исправить ситуацию?Свалки на улице Зевахина и Нововокзальной растут не первый месяц. Чего здесь только нет - и ветки деревьев, и пищевые отходы, и пластик, и стекло.Характерно, что мусорные кучи растут рядом с контейнерами ТБО именно в тех районах города, где особенно много частных домов. Свалки эти иногда горят. Не нужно и говорить, какую опасность они представляют для близлежащих домов.Полигон твердых бытовых отходов рядом с Котельничем был закрыт с 1 января этого года, и весь городской мусор должны вывозить в город Орлов, который находится почти в 40 километрах от Котельнича. Из-за увеличения расстояния увеличились и расходы на утилизацию мусора. Многие выбрали простейшее решение - вообще не платить за вывоз отходов.Котельнич - не единственный город в нашем регионе, где проблема несанкционированных свалок стоит особенно остро. Эти проблемы есть почти везде. Сейчас в Кировской области 58% населения вообще не платят за централизованный сбор и вывоз отходов. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по экологической безопасности Заксобрания. Что можно, сжигают в печи и отправляют в компостные ямы, но крупногабаритный мусор всё равно выбрасывают, где придётся.Сейчас за уборку несанкционированных свалок платит муниципалитет. На ближайшем заседании котельничской городской думы в сентябре планируется внести изменение в бюджет города и запросить увеличение ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок.С 1 января 2019 года все жители России будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов, вне зависимости от того, где они живут - в многоквартирных домах или в частном секторе. Вне зависимости от возраста - от младенцев до стариков. Добавим, что на деньги, собранные с населения, мусор должны будут цивилизованно утилизировать: вывозить, сортировать, обеззараживать, перерабатывать или захоранивать то, что переработать нельзя.