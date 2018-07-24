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Новости / ЖКХ

Несанкционированные свалки в Котельниче

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 100 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче обострилась проблема несанкционированных свалок. Здесь целые перекрестки оказались завалены органическими отходами. Как администрация Котельнича планирует исправить ситуацию?

Свалки на улице Зевахина и Нововокзальной растут не первый месяц. Чего здесь только нет - и ветки деревьев, и пищевые отходы, и пластик, и стекло.

Характерно, что мусорные кучи растут рядом с контейнерами ТБО именно в тех районах города, где особенно много частных домов. Свалки эти иногда горят. Не нужно и говорить, какую опасность они представляют для близлежащих домов.

Полигон твердых бытовых отходов рядом с Котельничем был закрыт с 1 января этого года, и весь городской мусор должны вывозить в город Орлов, который находится почти в 40 километрах от Котельнича. Из-за увеличения расстояния увеличились и расходы на утилизацию мусора. Многие выбрали простейшее решение - вообще не платить за вывоз отходов.

Несанкционированные свалки в КотельничеТАТЬЯНА СМИРНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«Всё равно надо с частников деньги брать за вывоз мусора. Они по бессовестному тут выкидывают. Так нельзя! Раньше такого безобразия не было!».

Несанкционированные свалки в КотельничеТАТЬЯНА ВЫЛЕГЖАНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«С весны тут всё валят и валят, со всей округи. Даже на машинах возят».

Котельнич - не единственный город в нашем регионе, где проблема несанкционированных свалок стоит особенно остро. Эти проблемы есть почти везде. Сейчас в Кировской области 58% населения вообще не платят за централизованный сбор и вывоз отходов. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по экологической безопасности Заксобрания. Что можно, сжигают в печи и отправляют в компостные ямы, но крупногабаритный мусор всё равно выбрасывают, где придётся.

Сейчас за уборку несанкционированных свалок платит муниципалитет. На ближайшем заседании котельничской городской думы в сентябре планируется внести изменение в бюджет города и запросить увеличение ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок.

Несанкционированные свалки в КотельничеАНДРЕЙ ЛЫКОВ, ГЛАВА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«В случае положительного решения городской думы будем проводить аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе и тех, что Вы указали. Вероятнее всего, начало работ в конце октября».
 
С 1 января 2019 года все жители России будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов, вне зависимости от того, где они живут - в многоквартирных домах или в частном секторе. Вне зависимости от возраста - от младенцев до стариков. Добавим, что на деньги, собранные с населения, мусор должны будут цивилизованно утилизировать: вывозить, сортировать, обеззараживать, перерабатывать или захоранивать то, что переработать нельзя.


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