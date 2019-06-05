В Кирове на опасной лестнице произошёл несчастный случай

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«Две недели назад управляющая компания пообещала, что в скором времени лестница будет хоть немного - да улучшена. "Скорое время" прошло, произошла трагедия - здесь упал мужчина, ударился головой об арматуру, лужа крови тому подтверждение. Самое интересное, что загородки сделали только после происшествия».

- А если бабушка какая-нибудь с внучкой шла бы или ещё кто-то. Это безответственно - то, что сейчас, в принципе, сейчас делают, с этим надо бороться. А как с этим бороться?

Лестница, ведущая к дому №55 на улице Карла Либкнехта, уже три года находится в аварийном состоянии. И вот здесь произошёл несчастный случай.После падения мужчину сразу же госпитализировали. По словам очевидцев, пострадавший получил черепно-мозговую травму. Те, кто проходил по лестнице через некоторое время после трагедии, удивлялись количеству крови.На днях проходило общее собрание граждан, на котором, в очередной раз, обсудили проблемную лестницу. На встрече присутствовали представители управляющей компании.Обращение в прокуратуру на УК "Актив-комфорт" находится на стадии подготовки.