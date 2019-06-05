В Кирове на опасной лестнице произошёл несчастный случай

Лестница, ведущая к дому №55 на улице Карла Либкнехта, уже три года находится в аварийном состоянии. И вот здесь произошёл несчастный случай.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Две недели назад управляющая компания пообещала, что в скором времени лестница будет хоть немного - да улучшена. "Скорое время" прошло, произошла трагедия - здесь упал мужчина, ударился головой об арматуру, лужа крови тому подтверждение. Самое интересное, что загородки сделали только после происшествия».
После падения мужчину сразу же госпитализировали. По словам очевидцев, пострадавший получил черепно-мозговую травму. Те, кто проходил по лестнице через некоторое время после трагедии, удивлялись количеству крови.
- Я ему не завидую, потому что столько крови, да, и упасть с такой высоты - это поломать можно, ну, как сказать, все части тела.
- А если бабушка какая-нибудь с внучкой шла бы или ещё кто-то. Это безответственно - то, что сейчас, в принципе, сейчас делают, с этим надо бороться. А как с этим бороться?
На днях проходило общее собрание граждан, на котором, в очередной раз, обсудили проблемную лестницу. На встрече присутствовали представители управляющей компании.
- На этой неделе, сказали, сделают, и этого бы случая не было!
Обращение в прокуратуру на УК "Актив-комфорт" находится на стадии подготовки.
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