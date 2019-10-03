Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора?

Кировчане готовы выбрасывать бытовые отходы раздельно. Среди горожан стал популярен проект "Вятка без мусора". Однако он не справляется с большим потоком людей.
Для кого ненужные отходы, а для кого полезное вторсырьё. Проекта "Вятка без мусора" становится все популярнее. Все больше людей согласны выбрасывать мусор раздельно. Парадокс, но из-за своей популярности проект переживает не лучшие времена.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«У нас есть 2 тысячи человек, которые ежемесячно готовы приносить свое вторсырье. Мы ежемесячно проводили акции, где волонтеры принимали вторсырье у населения. К сожалению, у нас нет сейчас места, куда бы мы все влазили. Во-вторых - это большая давка. В-третьих, волонтеры сильно устают».
Сейчас мусор складируются в Ганино. Неравнодушный предприниматель предоставил свою площадку под хранение. Но площадка не безразмерная. Часть мусора активисты продают за пределы региона, другую местным скупщикам вторсырья. Справиться с объемами своими силами экологи уже не могут. Просили помощи у властей, но чиновники медлят. Поэтому проект "Вятка без мусора" скоро перестанет существовать в том виде, в котором был раньше.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«Он не будет больше, как ежемесячная акция в "практикуме" или во дворце молодежи. Будет, как ежемесячная акция в разных центрах. Скорее всего, мы будем сотрудничать с центрами местной активности, с чем мы сейчас выходим на диалог».
Экологи рассчитывают, что нагрузка снизится. Отметим, проблемы экологии и раздельного сбора мусора для кировчан становятся все актуальнее. Многие горожане готовы сортировать отходы дома, а уже потом нести их в контейнеры.
- Для меня это не хлопотно. Это нужно делать обязательно. Для чистоты нашей планеты, для чистоты улиц.
- Мы давно сортируем. Бумагу, пластик - всегда отдельно.
- Приспособится можно. За границей же делают, а мы что? Хуже что ли?
Сортировке мусора препятствует отсутствие инфраструктуры. Контейнеры для раздельного сбора днем с огнем не сыщешь, а скупщики вторсырья берут далеко не все, что приносят жители. По словам волонтеров, здесь, прежде всего, нужна добрая воля со стороны властей, а так же регионального оператора. На энтузиазме инфраструктуру не построишь.