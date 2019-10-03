Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора?

Кировчане готовы выбрасывать бытовые отходы раздельно. Среди горожан стал популярен проект "Вятка без мусора". Однако он не справляется с большим потоком людей.Для кого ненужные отходы, а для кого полезное вторсырьё. Проекта "Вятка без мусора" становится все популярнее. Все больше людей согласны выбрасывать мусор раздельно. Парадокс, но из-за своей популярности проект переживает не лучшие времена.Сейчас мусор складируются в Ганино. Неравнодушный предприниматель предоставил свою площадку под хранение. Но площадка не безразмерная. Часть мусора активисты продают за пределы региона, другую местным скупщикам вторсырья. Справиться с объемами своими силами экологи уже не могут. Просили помощи у властей, но чиновники медлят. Поэтому проект "Вятка без мусора" скоро перестанет существовать в том виде, в котором был раньше.Экологи рассчитывают, что нагрузка снизится. Отметим, проблемы экологии и раздельного сбора мусора для кировчан становятся все актуальнее. Многие горожане готовы сортировать отходы дома, а уже потом нести их в контейнеры.Сортировке мусора препятствует отсутствие инфраструктуры. Контейнеры для раздельного сбора днем с огнем не сыщешь, а скупщики вторсырья берут далеко не все, что приносят жители. По словам волонтеров, здесь, прежде всего, нужна добрая воля со стороны властей, а так же регионального оператора. На энтузиазме инфраструктуру не построишь.