Жильцы дома по улице Некрасова почти полгода живут без горячей воды

Почти полгода без горячей воды. Это только одна из проблем, с которой столкнулись жители дома 40-к корпус 2 по улице Некрасова.Окна в подвал заколочены, вентиляции никакой, отсюда сырость и мох, который растет прямо под окнами некоторых квартир. Дом сорок корпус два по улице Некрасова имеет целый букет коммунальных заболеваний. Жители с опаской поднимаются в подъезд по этой лестнице.Перед домом раскинулось целое озеро. Первый раз оно образовалось десять лет назад. С тех пор исчезает только на зиму.Нашей съемочной группе повезло, говорят жители. Грязь подморозило, иначе бы мы не смогли проехать во двор на легковом автомобиле. У самих жителей с удачей явно большие проблемы. С каждым годом в доме становится больше проблем. В подъезде по стене поползла трещина, сливные трубы, которые должны отводить дождевую воду - прохудились. Теперь все течет по стенам. Но главная проблема - это отсутствие горячей воды.6 мая горячую воду перекрыли. Мария Петухова сохранила даже объявления. Коммунальщики обещали, что воду дадут 22го числа того же месяца. Потом появилось новое объявление, срок отодвинули, в итоге, горячей воды нет до сих пор. То есть без малого полгода. Как выяснилось, бойлер оказался неисправен.Установить новый бойлер должны были до первого ноября. Время еще есть, но жители уже поняли, что обещания управляющей компании, подтвержденное документально, останется невыполненным. Они узнали, что бойлер все еще в Нижнем Новгороде, привести и установить его в срок не успеют, уверены жители. Они уже обратились в государственную инспекцию и администрацию. Ответа пока нет. Жаловались и в прокуратуру.Сейчас жители ждут ответов от госжилинспекции. Они надеются, что надзорный орган примет меры. Добавим, помимо горячей воды в доме нет и отопления. Если верить объявлениям у подъезда, его отключили на сутки, однако, жители уже не доверяют подобным бумажкам.