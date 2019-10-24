Жильцы дома по улице Некрасова почти полгода живут без горячей воды

Почти полгода без горячей воды. Это только одна из проблем, с которой столкнулись жители дома 40-к корпус 2 по улице Некрасова.
- Вот смотрите, какая дыра тут, все проваливается, все к низу поехало.
Окна в подвал заколочены, вентиляции никакой, отсюда сырость и мох, который растет прямо под окнами некоторых квартир. Дом сорок корпус два по улице Некрасова имеет целый букет коммунальных заболеваний. Жители с опаской поднимаются в подъезд по этой лестнице.
- Так вот и ходим, в обход. Вот сюда. Тут я могу упасть.
Перед домом раскинулось целое озеро. Первый раз оно образовалось десять лет назад. С тех пор исчезает только на зиму.
ТАИСИЯ КИЛЯКОВА:
«Вот лужа, что летом... летом вода не просыхает. Если чуть-чуть просохнет, то до дождя. Все, у нас тут не пройти».
Нашей съемочной группе повезло, говорят жители. Грязь подморозило, иначе бы мы не смогли проехать во двор на легковом автомобиле. У самих жителей с удачей явно большие проблемы. С каждым годом в доме становится больше проблем. В подъезде по стене поползла трещина, сливные трубы, которые должны отводить дождевую воду - прохудились. Теперь все течет по стенам. Но главная проблема - это отсутствие горячей воды.
МАРИЯ ПЕТУХОВА:
«Воду у нас отключили, а за подогрев воды у нас берут. С мая месяца».
6 мая горячую воду перекрыли. Мария Петухова сохранила даже объявления. Коммунальщики обещали, что воду дадут 22го числа того же месяца. Потом появилось новое объявление, срок отодвинули, в итоге, горячей воды нет до сих пор. То есть без малого полгода. Как выяснилось, бойлер оказался неисправен.
НАТАЛЬЯ НИКУЛИНА:
«Первая комиссия, которая выходила, определила, что износ бойлера 30 процентов. Следующая комиссия, что уже полностью замена должна быть. Ремонт уже нерентабелен. Пять месяцев все ждем».
Установить новый бойлер должны были до первого ноября. Время еще есть, но жители уже поняли, что обещания управляющей компании, подтвержденное документально, останется невыполненным. Они узнали, что бойлер все еще в Нижнем Новгороде, привести и установить его в срок не успеют, уверены жители. Они уже обратились в государственную инспекцию и администрацию. Ответа пока нет. Жаловались и в прокуратуру.
НИНА КУЛИГИНА:
- С прокуратуры пришло, все документы они отправили в наше ЖКХ.
- Замкнутый круг?
- Да. Никакого толку нет.
Сейчас жители ждут ответов от госжилинспекции. Они надеются, что надзорный орган примет меры. Добавим, помимо горячей воды в доме нет и отопления. Если верить объявлениям у подъезда, его отключили на сутки, однако, жители уже не доверяют подобным бумажкам.