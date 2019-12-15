Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления

Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды, а в дневное время еще и без отопления. Связанно это со срочным ремонтом сетей, которые еще недавно были бесхозными.В этом доме батареи сейчас холодные. Отопление отключают не первый день, говорит Борис Тетенькин, да еще и с горячей водой проблемы.Коммуникации необходимо ремонтировать срочно. Сотрудники КТК даже не могут назвать количество дефектов, настолько их много. Эти сети ранее были бесхозными. Обслуживающей организации их передали совсем недавно. Поэтому и ремонт приходится проводить зимой.В районе площади Лепсе перебои с отоплением у десятка домов. Есть проблемные участки в районе улицы Ердякова, а также в других районах.Из-за того, что дефектов очень много, коммунальщики не могут назвать точную дату окончания всех работ. Правда, они обещают, что все кировчане встретят новый год с теплыми батареями.