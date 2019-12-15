Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления

Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды, а в дневное время еще и без отопления. Связанно это со срочным ремонтом сетей, которые еще недавно были бесхозными.
В этом доме батареи сейчас холодные. Отопление отключают не первый день, говорит Борис Тетенькин, да еще и с горячей водой проблемы.
БОРИС ТЕТЕНЬКИН:
«Пишут с восьми до семнадцати и до утра тепла не бывает. Горячую воду... идет только теплая. Вот сейчас видите, все раскрыто. Отапливаем улицу».
Коммуникации необходимо ремонтировать срочно. Сотрудники КТК даже не могут назвать количество дефектов, настолько их много. Эти сети ранее были бесхозными. Обслуживающей организации их передали совсем недавно. Поэтому и ремонт приходится проводить зимой.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Если этого не делать сейчас, если не отключать, к сожалению, зимой в сильные морозы может быть печальная ситуация. По своим трубопроводам мы, конечно, работы такие проводим летом. По бесхозным сетям мы вынуждены делать это в отопительный сезон».
В районе площади Лепсе перебои с отоплением у десятка домов. Есть проблемные участки в районе улицы Ердякова, а также в других районах.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Бригады работают. Даже в выходные дни. Точно так же в новогодние праздники будут работать бригады на устранении дефектов. Без этого Сети, к сожалению, повреждаются ежедневно».
Из-за того, что дефектов очень много, коммунальщики не могут назвать точную дату окончания всех работ. Правда, они обещают, что все кировчане встретят новый год с теплыми батареями.