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Кировские подрядчики начали использовать систему онлайн-мониторинга «Умная уборка»

Кировские подрядчики начали использовать систему онлайн-мониторинга «Умная уборка»

Вчера, 11:06
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Иван Швецов
Кировские подрядчики начали использовать систему онлайн-мониторинга «Умная уборка»


В декабре кировские подрядчики начали активно использовать систему онлайн-мониторинга «Умная уборка». В чем суть программы и почему уборка называется умной?  

Программа в автоматическом режиме ведет статистику работы как по отдельным единицам специальной техники, так и по подрядным организациям: исполнение плана выхода техники на линию, полнота выполнения заданий заказчика, факты нарушения скоростного режима. Все это формирует общий рейтинг подрядных организаций, участвующих в содержании города. Вся информация фиксируется, архивируется и может служить основанием для детальной оценки работы подрядных организаций.

АНТОН ГУЩИН, НАЧАЛЬНИК ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ АО «ГОРДОРМОСТСТРОЙ»:
«В системе задаются маршруты, выдаются задания подрядным организациям, процент выполнения программа рассчитывает, и контролируется насколько выполнены данные работы и все операции можно посмотреть в режиме онлайн. Где какие находятся виды техники, какие работы они выполняют».

Настройка программы выполнялась в течение двух месяцев. Специалисты нанесли на электронную карту города элементы улично-дорожной сети, разделили участки на разные категории. Специальная техника теперь оснащена не только ГЛОНАСС датчиками, но и устройствами контроля включения рабочих органов. То есть, через интернет передается сигнал диспетчеру: находится ковш экскаватора в рабочем положении, или нет. Запрограммированы маршруты движения. Кроме того, применительно к каждому набору погодных условий разработан список постоянных и внезапно возникающих работ, задана периодичность их выполнения в зависимости от категории. Ну а о том, как новая "умная уборка" поможет городу стать чище и удобнее мы узнаем уже очень скоро. Синоптики обещают в конце декабря много осадков.
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