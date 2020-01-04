В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега

В областном центре кировчане не довольны состоянием дорог во дворах. В некоторых местах они покрыты толстым слоем льда и снега, который весьма сложно преодолеть не только транспорту, но и пешеходам.Въезд во двор для жителей нескольких домов на проспекте Строителей похож на полосу препятствий. Водителям приходится преодолевать глубокие ямы. Тем, у чьих автомобилей низкая подвеска, приходится особенно трудно.Есть во двор и другой заезд - с улицы Московской. Но там ситуация еще хуже. Машины нередко буксуют, а во время снегопадов есть риск и вовсе застрять.Тяжело передвигаться по двору и пешеходам. Дороги не чистят от снега, под сугробами - лед. На днях из-за плохо очищенной дороги во дворе забуксовала карета скорой помощи.Похожая ситуация и на улице Солнечной. Водители уже подумывают о том, чтобы ремонтировать дорогу за свой счет.Не устраивает кировчан и дорога на перекрестке Солнечной и Производственной. Здесь большегрузам приходится объезжать ямы, перестраиваясь из одного ряда в другой.И если улицы Производственная и Солнечная есть в планах на ремонт дорог в наступившем году, то на ремонт двора на проспекте Строителей местным жителям пока остается лишь надеяться.