В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега

В областном центре кировчане не довольны состоянием дорог во дворах. В некоторых местах они покрыты толстым слоем льда и снега, который весьма сложно преодолеть не только транспорту, но и пешеходам.
Въезд во двор для жителей нескольких домов на проспекте Строителей похож на полосу препятствий. Водителям приходится преодолевать глубокие ямы. Тем, у чьих автомобилей низкая подвеска, приходится особенно трудно.
- 20 лет живем, ни разу дорогу не делали. Ямы не асфальтируют, только засыпают иногда щебнем. А смотрите, машины в магазин постоянно подвозят товар, этого щебня хватает ненадолго, сейчас еще новые мусорки такие здоровые ездят, всю дорогу разбивают по дворам.
Есть во двор и другой заезд - с улицы Московской. Но там ситуация еще хуже. Машины нередко буксуют, а во время снегопадов есть риск и вовсе застрять.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ездить здесь нелегко даже в летнее время, ведь дорогу не ремонтировали уже много лет. Зимой ямы и вовсе покрывает толстый слой льда и снега, из-за этого маневрировать на узкой дороге становится опасно».
Тяжело передвигаться по двору и пешеходам. Дороги не чистят от снега, под сугробами - лед. На днях из-за плохо очищенной дороги во дворе забуксовала карета скорой помощи.
Похожая ситуация и на улице Солнечной. Водители уже подумывают о том, чтобы ремонтировать дорогу за свой счет.
- Тут каждый год, каждый год такое. А стоит один раз скинуться всем кооперативом гаражным, никак не можем это сделать. И каждый год, каждый, постоянно такое! За свои деньги скидываться тоже - никто не оценит это. Очень плохо!
- Очень редко езжу, просто по вызову выехал. Но удивился! Совсем нельзя ехать!
Не устраивает кировчан и дорога на перекрестке Солнечной и Производственной. Здесь большегрузам приходится объезжать ямы, перестраиваясь из одного ряда в другой.
АНДРЕЙ КОРОЛЁВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Делают периодично ямочный ремонт, но его хватает буквально месяца на три - четыре, и все буквально разбивается очень быстро, и на данный момент ямочный ремонт не делался уже очень дано».
И если улицы Производственная и Солнечная есть в планах на ремонт дорог в наступившем году, то на ремонт двора на проспекте Строителей местным жителям пока остается лишь надеяться.