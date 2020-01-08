На улице Красина над головами прохожих нависли опасные сосульки

Жители дома на улице Красина жалуются на неочищенные от сосулек крыши и дворы, по которым нельзя ни проехать, ни пройти. Как заставить управляющую компанию работать, если та уже объявила о банкротстве?Не проходит и года, чтобы в Кирове снег или сосульки, упавшие с крыши, не травмировали прохожего. Случались и трагические происшествия. И вот история может снова повториться, выводы не сделаны. С крыши дома на улице Красина, 47 свисают огромные остроконечные куски льда, которые находятся прямо над тротуаром, поскольку дом вплотную примыкает к пешеходной зоне. И все, кто идет мимо - под угрозой.Как выяснилось, управляющая компания, которая должна следить за очисткой крыши дома, находится в состоянии банкротства. Ссылаясь на это, в УК нам отказались давать комментарий, но сказали, что можно оставить заявку на очистку крыши. Пришлось обратиться за разъяснением в жилищную инспекцию.Добавим, что в прошлом году ледяная глыба упала на женщину с крыши дома на Дерендяева, 8. После тяжелейшей травмы она долгое время находилась в коме. Врачи сделали, что смогли, к сожалению, пострадавшая несколько месяцев назад умерла. Неочищенная от снега крыша — это вопрос не только благоустройства, от работы управляющих компаний напрямую зависят жизнь и здоровье кировчан.Об опасных снежных свесах и сосульках можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу. И кировчан просят не оставлять автомобили у стен домов, а также на дорогах, где планируется работа снегоуборочной техники.