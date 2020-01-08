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На улице Красина над головами прохожих нависли опасные сосульки

На улице Красина над головами прохожих нависли опасные сосульки

Вчера, 17:52
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Иван Швецов
На улице Красина над головами прохожих нависли опасные сосульки


Жители дома на улице Красина жалуются на неочищенные от сосулек крыши и дворы, по которым нельзя ни проехать, ни пройти. Как заставить управляющую компанию работать, если та уже объявила о банкротстве?

Не проходит и года, чтобы в Кирове снег или сосульки, упавшие с крыши, не травмировали прохожего. Случались и трагические происшествия. И вот история может снова повториться, выводы не сделаны. С крыши дома на улице Красина, 47 свисают огромные остроконечные куски льда, которые находятся прямо над тротуаром, поскольку дом вплотную примыкает к пешеходной зоне. И все, кто идет мимо - под угрозой.

- Что сделаешь, приходится ходить!
- Очень страшно, смотрите какие сосульки нависают.
- А мы даже стараемся не ходить по стороне тротуара, которая ближе к дому. И ничего не делают!
- Стараемся идти подальше от края. Пока на кого-нибудь не упадет, ну знаете эти русские пословицы. пока гром не грянет.
- Это очень опасно. Можно выйти из подъезда и такой сюрприз на голову упадет.

Как выяснилось, управляющая компания, которая должна следить за очисткой крыши дома, находится в состоянии банкротства. Ссылаясь на это, в УК нам отказались давать комментарий, но сказали, что можно оставить заявку на очистку крыши.   Пришлось обратиться за разъяснением в жилищную инспекцию.

АНДРЕЙ УГРЮМОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Управляющая компания обязана продолжать проводить работу по содержанию общего имущества многоквартирного дома, вне зависимости от того, что она находится в состоянии банкротства. Это её обязанность, это предусмотрено и статьёй 200 Жилищного Кодекса, которая подразумевает, что УК, лишенная лицензии, все равно продолжает управлять многоквартирным домом до момента смены способа управления».

Добавим, что в прошлом году ледяная глыба упала на женщину с крыши дома на Дерендяева, 8. После тяжелейшей травмы она долгое время находилась в коме. Врачи сделали, что смогли, к сожалению, пострадавшая несколько месяцев назад умерла. Неочищенная от снега крыша — это вопрос не только благоустройства, от работы управляющих компаний напрямую зависят жизнь и здоровье кировчан.

Об опасных снежных свесах и сосульках можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 64-00-00. И кировчан просят не оставлять автомобили у стен домов, а также на дорогах, где планируется работа снегоуборочной техники.
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