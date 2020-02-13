Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте

Кировчанам вновь предстоит проголосовать за тротуары, нуждающиеся в ремонте. Первые в рейтинге пешеходные зоны будут благоустроены в 2021-м году. Остальные участки попадут в график ремонта на следующие три года.Голосование по отбору общественных территорий будет проходить с 19-го по 22-е февраля. Принять в нем участие могут все кировчане с 14-ти лет. В перечень включено более 180 тротуаров, нуждающихся в благоустройстве, в каждом районе города. На официальном сайте горадминистрации для интернет-голосования будет размещен специальный баннер.На сайте администрации города Кирова будут размещены перечень пешеходных зон для голосования и адреса счетных участков. Они будут открыты в рабочие дни с 10 утра до семи вечера, в субботу 22 февраля - с 12.00 до 16.00 часов.Итоги рейтингового голосования общественная комиссия подведет до 28 февраля. Эти участки будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, часть пешеходных зон приведут в порядок и по проекту "Безопасные и качественные автодороги".