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13 февраля 22:09
13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи" 13 фев 17:59 Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте 13 фев 15:30 Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу 13 фев 15:25 Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного" 13 фев 12:04 Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом" 13 фев 11:08 В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» 13 фев 11:04 Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды
Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте

Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте

Сегодня, 17:59
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Валентина Палкина
Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте


Кировчанам вновь предстоит проголосовать за тротуары, нуждающиеся в ремонте. Первые в рейтинге пешеходные зоны будут благоустроены в 2021-м году. Остальные участки попадут в график ремонта на следующие три года.

Голосование по отбору общественных территорий будет проходить с 19-го по 22-е февраля. Принять в нем участие могут все кировчане с 14-ти лет. В перечень включено более 180 тротуаров, нуждающихся в благоустройстве, в каждом районе города. На официальном сайте горадминистрации для интернет-голосования будет размещен специальный баннер.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Необходимо будет внести фамилию, имя, отчество и номер СНИЛС, это обязательное условие идентификации, после этого гражданин сможет выбрать ту или иную территорию, которая будет обозначена в бюллетене по каждому району и за нее проголосовать».

На сайте администрации города Кирова будут размещены перечень пешеходных зон для голосования и адреса счетных участков. Они будут открыты в рабочие дни с 10 утра до семи вечера, в субботу 22 февраля - с 12.00 до 16.00 часов.

АЛЕКСАНДР ВОСТРИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы учли интересы людей старшего поколения, которые не пользуются компьютером, они могут обратиться в Центры местной активности, имеющиеся в каждом районе города, кроме того, планируются выезды мобильных счетных комиссий по заявкам от организаций».

Итоги рейтингового голосования общественная комиссия подведет до 28 февраля. Эти участки будут отремонтированы в  рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, часть пешеходных зон приведут в порядок и по проекту "Безопасные и качественные автодороги".
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