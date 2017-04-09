В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"
Вчера, 11:51 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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До выхода на сцену осталась пара минут. Студия "Апельсин" на фестиваль "Театральные огни" вышла с уже проверенным материалом. Спектакль "До свидания, Овраг" уже несколько раз был показан на любительских театральных подмостках. Однако, каждый раз в спектакль вносятся изменения.
БОГДАН БОЯРИНЦЕВ, АКТЕР ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ "АПЕЛЬСИН":
«Мы добавили несколько сцен, монологи моего героя сократили, потому что они довольно долгие, и я часто забываю слова».
Богдан Бояринцев исполняет одну из главных ролей. "До свидания, Овраг" - это история бездомных собак. Пьеса рассказывает про их нелегкие судьбы, строгую дисциплину, установленную вожаком, и о, конечно, о добре и зле.
- Одна мадам так сжалилась надо мной, что подарила мне целую сосиску.
- В строй!!!
- А в остальном все пустяки.
В зрительном зале - родители, друзья актеров, а также другие участники фестиваля. Для Студии "Апельсин" это выступление - особенное. Несмотря на то, что фестиваль "Театральные огни" проходит уже в десятый раз, а "апельсин" на нем впервые.
МАРИЯ ГЕТМАНЮК, РЕЖИССЕР:
«Мы достаточно молодой театр. Нам всего второй год. Мы решили в этом году дерзнуть. Не берусь что-то такое заявлять. Мы видели вчера два спектакля, Очень все хорошо. Нам понравилось. Один был для детей, другой серьезный. Думаю, мы не упадем в грязь лицом».
В рамках фестиваля пройдут 16 спектаклей. За награды "Театральных огней" в этом году борются 11-ть коллективов. Среди них есть как новички, так и именитые детские театральные студии.
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