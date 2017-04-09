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В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни". На суд кировчан было представлено два спектакля. Всего же в фестивале принимают участия 11-ть театральных коллективов.До выхода на сцену осталась пара минут. Студия "Апельсин" на фестиваль "Театральные огни" вышла с уже проверенным материалом. Спектакль "До свидания, Овраг" уже несколько раз был показан на любительских театральных подмостках. Однако, каждый раз в спектакль вносятся изменения.Богдан Бояринцев исполняет одну из главных ролей. "До свидания, Овраг" - это история бездомных собак. Пьеса рассказывает про их нелегкие судьбы, строгую дисциплину, установленную вожаком, и о, конечно, о добре и зле.В зрительном зале - родители, друзья актеров, а также другие участники фестиваля. Для Студии "Апельсин" это выступление - особенное. Несмотря на то, что фестиваль "Театральные огни" проходит уже в десятый раз, а "апельсин" на нем впервые.В рамках фестиваля пройдут 16 спектаклей. За награды "Театральных огней" в этом году борются 11-ть коллективов. Среди них есть как новички, так и именитые детские театральные студии.