Проект "Территорию творчества" для развития потенциала людей разного возраста

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Керамика, ткачество, живопись - все это можно освоить в Вятском художественном училище. Причем, не обязательно быть его студентом, любой горожанин теперь может посетить "Территорию творчества". Это новый проект для развития потенциала людей разного возраста.Такой обжиг под названием "раку" делается в экстремальных условиях. От резкого перепада температур глазурь красиво застывает. Главное, при обжарке не повредить тонкие детали, они очень изящно смотрятся, но труда требуют немалого.Эти работы не опытных мастеров, а первокурсников. Научиться делать подобные вещи могут и кировчане. В художественном училище заработала "территория творчества", где можно развить потенциал и приятно провести время с близкими.Направлений много - керамика, ткачество, живопись, юный художник, горячий батик. Последнее сегодня набирает популярность. Это ручная роспись натуральной ткани с помощью воска. Обычно используется шелк. Готовое изделие можно использовать в гардеробе, пачкать, стирать, краска не линяет. Эту индонезийскую технику впервые начали использоваться в России в начале 19 века.Чтобы "территория творчества" стала масштабным городским проектом, студенты поработали над дизайном, создали свой герб, выпустили футболки. В оформлении использовали яркие пятна и четкие линии, которые пробуждают воображение. Для релаксации в таком стиле оформили небольшой закуток в училище.В июне здесь откроется летний лагерь. Ребята смогут развиваться в мастерских и радовать родителей новыми шедеврами. Записаться в творческую смену можно уже сегодня.