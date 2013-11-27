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Новости / Культура

Проект "Территорию творчества" для развития потенциала людей разного возраста

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 98 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Керамика, ткачество, живопись - все это можно освоить в Вятском художественном училище. Причем, не обязательно быть его студентом, любой горожанин теперь может посетить "Территорию творчества". Это новый проект для развития потенциала людей разного возраста.

- Из газовой печи достают изделия и сразу же их охлаждают.

Такой обжиг под названием "раку" делается в экстремальных условиях. От резкого перепада температур глазурь красиво застывает. Главное, при обжарке не повредить тонкие детали, они очень изящно смотрятся, но труда требуют немалого.

- Это очень тонкая работа, над такими вещами, работами, люди сидят неделями, а когда приходит время обжига - очень трепетно, то есть вдруг что-то сломается или взорвется, даже такое бывает.

Эти работы не опытных мастеров, а первокурсников. Научиться делать подобные вещи могут и кировчане. В художественном училище заработала "территория творчества", где можно развить потенциал и приятно провести время с близкими.

Проект "Территорию творчества" для развития потенциала людей разного возрастаЕЛЕНА ОПАЛЕВА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А. А. РЫЛОВА:
«Мы еще очень рассчитываем на то, что люди будут проводить время совместно. Потому что мне кажется, сейчас есть в этом проблема, когда дети и родители часто отдельно, или может, не так заинтересовано проводят время, а здесь будет возможность придти и совместно поработать. Творческие выходные мы это называем, совместно создать какую-то единую работу».

Направлений много - керамика, ткачество, живопись, юный художник, горячий батик. Последнее сегодня набирает популярность. Это ручная роспись натуральной ткани с помощью воска. Обычно используется шелк. Готовое изделие можно использовать в гардеробе, пачкать, стирать, краска не линяет. Эту индонезийскую технику впервые начали использоваться в России в начале 19 века.

Проект "Территорию творчества" для развития потенциала людей разного возрастаОКСАНА ПАКСЕЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНИКИ ГОРЯЧЕГО БАТИКА:
«Это больше такое художественное направление. То, что можно делать абсолютно разные вещи. Как портьерные ткани, шторы, платки, всевозможные вставки в сумочки и т.д. Просто хотелось показать и рассказать, что это не сложно. Потому что люди бояться слова - горячий батик».

Чтобы "территория творчества" стала масштабным городским проектом, студенты поработали над дизайном, создали свой герб, выпустили футболки. В оформлении использовали яркие пятна и четкие линии, которые пробуждают воображение. Для релаксации в таком стиле оформили небольшой закуток в училище.

Проект "Территорию творчества" для развития потенциала людей разного возрастаРОМАН БУЛАТОВ, СТУДЕНТ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А. А. РЫЛОВА:
«Здесь для отдыха как раз есть скамейка и столик, через некоторое время положу сюда фломастеры, здесь будет бумага лежать свободная, в общем доступе, сюда можно будет приходить, рисовать, соответственно можно еще беседовать на различные темы».
 
В июне здесь откроется летний лагерь. Ребята смогут развиваться в мастерских и радовать родителей новыми шедеврами. Записаться в творческую смену можно уже сегодня.


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