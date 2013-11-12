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Новости / Культура

Писатель Альберт Лиханов представил свою новую книгу

Вчера, 11:52 | Просмотров: 138 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Писатель Альберт Лиханов представил свою новую книгу "Обернись на повороте или хроника забытого времени". О чем новый роман?

Альберта Лиханова можно назвать классиком современности. На его книгах выросло не одно поколение мальчиков и девочек. Его книги по праву занимают полки с детской литературой в библиотеках по всей стране. Но в новом романе известного автора поменялась интонация: она исповедальная, искренняя. Это автобиографическая проза и она обращена к студентам, к молодому поколению читателей.

Писатель Альберт Лиханов представил свою новую книгуЕЛЕНА ГАЛИЦКИХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЯТГУ:
«Поэтому в этой книге много философских, лирических отступлений о смысле жизни, о становлении личности, о вопросах кто я такой и зачем я на этой земле. Несомненно эта книга для взрослого читателя».
 
 
Роман описывает судьбу молодого человека, который решил стать журналистом и уехал учиться в Свердловск. Всё это происходит в 1953-м. В год смерти Сталина. И всё, что происходит с юным студентом так или иначе пересекается с событиями и духом того времени.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Для меня кажется недоговоренным в нашей литературе эпоха слома нашей страны, только что одержавшей великую победу и вдруг перелом и всё что хорошо стало плохо».

Книга напитана мыслями и идеями целого поколения, которое буквально через 10 лет станет теми, кто сможет первыми покорить космос. Но кроме глобальных тем, писатель не забывает и бытовой, житейской стороне жизни людей. И современному читателю должно быть занятно узнать, как билет на поезд удалось купить только с помощью знакомого Героя Советского Союза, и как пассажирский самолёт увяз в грунтовой взлетно-посадочной полосе старого аэродрома на Филейке.


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