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«Поэтому в этой книге много философских, лирических отступлений о смысле жизни, о становлении личности, о вопросах кто я такой и зачем я на этой земле. Несомненно эта книга для взрослого читателя».

Писатель Альберт Лиханов представил свою новую книгу "Обернись на повороте или хроника забытого времени". О чем новый роман?Альберта Лиханова можно назвать классиком современности. На его книгах выросло не одно поколение мальчиков и девочек. Его книги по праву занимают полки с детской литературой в библиотеках по всей стране. Но в новом романе известного автора поменялась интонация: она исповедальная, искренняя. Это автобиографическая проза и она обращена к студентам, к молодому поколению читателей.Роман описывает судьбу молодого человека, который решил стать журналистом и уехал учиться в Свердловск. Всё это происходит в 1953-м. В год смерти Сталина. И всё, что происходит с юным студентом так или иначе пересекается с событиями и духом того времени.Книга напитана мыслями и идеями целого поколения, которое буквально через 10 лет станет теми, кто сможет первыми покорить космос. Но кроме глобальных тем, писатель не забывает и бытовой, житейской стороне жизни людей. И современному читателю должно быть занятно узнать, как билет на поезд удалось купить только с помощью знакомого Героя Советского Союза, и как пассажирский самолёт увяз в грунтовой взлетно-посадочной полосе старого аэродрома на Филейке.