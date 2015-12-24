Первая постановка "Театра для пожилых людей"
Вчера, 15:10 | Просмотров: 145 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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По меркам непрофессиональных актеров это выход на большую сцену. Дебют происходит в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. А ведь несколько месяцев назад его могло и не быть. Если бы не начало проекта "Театр для пожилых людей". В нем участвуют пенсионеры, желающие раскрыть свой творческий потенциал. Помогают им в этом студенты и преподаватели Вятского колледжа искусств.
ДМИТРИЙ ВАСЕНИН, РЕЖИССЕР СТУДИИ "ТЕАТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Допустим, молодежь иногда приходится стимулировать. Даже заставлять путем того же кнута и пряника. То у этих людей необыкновенное желание. Даже если у них что-то на первых порах не получается, то в дальнейшем они перепрыгивают через голову».
ЛЮДМИЛА МАЦКЕВИЧ, АКТРИСА "ТЕАТРА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Что сложно. Неумение держаться на сцене, текст надо запоминать, вовремя и правильно реплики говорить. Для нас это не привычно».
ВЛАДИМИР КОРОБАНОВ, АВТОР ПРОЕКТА "ТЕАТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Подходили дамы и говорили "А где можно записаться в театральную студию?". Самое главное вот это. Чтобы можно было себя реализовать».
В творческие планы коллектива входит расширение репертуара. При чем, идеи подают сами актеры. Творческий процесс запущен. Участники проекта готовы работать днем и ночью. Ведь реализуется их мечта – сыграть на сцене! Выступления со спектаклями планируются в комплексных центрах социального обслуживания населения, в центрах семьи и даже в других городах.
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