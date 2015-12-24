Первая постановка "Театра для пожилых людей"

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«Допустим, молодежь иногда приходится стимулировать. Даже заставлять путем того же кнута и пряника. То у этих людей необыкновенное желание. Даже если у них что-то на первых порах не получается, то в дальнейшем они перепрыгивают через голову».

«Что сложно. Неумение держаться на сцене, текст надо запоминать, вовремя и правильно реплики говорить. Для нас это не привычно».

«Подходили дамы и говорили "А где можно записаться в театральную студию?". Самое главное вот это. Чтобы можно было себя реализовать».

Для нового благотворительного проекта "Театр для пожилых людей" настал важный момент. На суд зрителей актеры представили первую постановку.По меркам непрофессиональных актеров это выход на большую сцену. Дебют происходит в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. А ведь несколько месяцев назад его могло и не быть. Если бы не начало проекта "Театр для пожилых людей". В нем участвуют пенсионеры, желающие раскрыть свой творческий потенциал. Помогают им в этом студенты и преподаватели Вятского колледжа искусств.Позади осталось знакомство с терминологией театрального искусства, технологиями сценического творчества, распределение ролей, репетиции. Все это дало понять пожилым людям, что актерское мастерство приходит через тяжелый труд.Общими усилиями родился спектакль "Корабль мечты". Его премьера прошла месяц назад в актовом зале общества «Знание». Волнение, конечно было, признаются актеры. Но своей игрой они показали, что театральное искусство близко и интересно пожилым людям.Тема дебютной постановки весьма актуальна. Сюжет "Корабля времени", состоящего из миниатюр, построен на основе контакта двух поколений – старшего и молодого, который начинается с противодействия, конфликта, а затем через компромисс переходит в фазу понимания друг друга. В сценическом материале использованы яркие и ироничные произведения Чехова и Шукшина.В творческие планы коллектива входит расширение репертуара. При чем, идеи подают сами актеры. Творческий процесс запущен. Участники проекта готовы работать днем и ночью. Ведь реализуется их мечта – сыграть на сцене! Выступления со спектаклями планируются в комплексных центрах социального обслуживания населения, в центрах семьи и даже в других городах.