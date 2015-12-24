ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

23 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.0061
EURO: 69.4030
Погода в городе Кирове:
днём:  0...+2°C
вечером:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Первая постановка "Театра для пожилых людей"

Вчера, 15:10 | Просмотров: 145 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Для нового благотворительного проекта "Театр для пожилых людей" настал важный момент. На суд зрителей актеры представили первую постановку.

По меркам непрофессиональных актеров это выход на большую сцену. Дебют происходит в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. А ведь несколько месяцев назад его могло и не быть. Если бы не начало проекта "Театр для пожилых людей". В нем участвуют пенсионеры, желающие раскрыть свой творческий потенциал. Помогают им в этом студенты и преподаватели Вятского колледжа искусств.

Первая постановка "Театра для пожилых людей"ДМИТРИЙ ВАСЕНИН, РЕЖИССЕР СТУДИИ "ТЕАТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Допустим, молодежь иногда приходится стимулировать. Даже заставлять путем того же кнута и пряника. То у этих людей необыкновенное желание. Даже если у них что-то на первых порах не получается, то в дальнейшем они перепрыгивают через голову».
 
 
Позади осталось знакомство с терминологией театрального искусства, технологиями сценического творчества, распределение ролей, репетиции. Все это дало понять пожилым людям, что актерское мастерство приходит через тяжелый труд.

Первая постановка "Театра для пожилых людей"ЛЮДМИЛА МАЦКЕВИЧ, АКТРИСА "ТЕАТРА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Что сложно. Неумение держаться на сцене, текст надо запоминать, вовремя и правильно реплики говорить. Для нас это не привычно».
 
 
Общими усилиями родился спектакль "Корабль мечты". Его премьера прошла месяц назад в актовом зале общества «Знание». Волнение, конечно было, признаются актеры. Но своей игрой они показали, что театральное искусство близко и интересно пожилым людям.

Первая постановка "Театра для пожилых людей"ВЛАДИМИР КОРОБАНОВ, АВТОР ПРОЕКТА "ТЕАТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ":
«Подходили дамы и говорили "А где можно записаться в театральную студию?". Самое главное вот это. Чтобы можно было себя реализовать».
 
 
Тема дебютной постановки весьма актуальна. Сюжет "Корабля времени", состоящего из миниатюр, построен на основе контакта двух поколений – старшего и молодого, который начинается с противодействия, конфликта, а затем через компромисс переходит в фазу понимания друг друга. В сценическом материале использованы яркие и ироничные произведения Чехова и Шукшина.

В творческие планы коллектива входит расширение репертуара. При чем, идеи подают сами актеры. Творческий процесс запущен. Участники проекта готовы работать днем и ночью. Ведь реализуется их мечта – сыграть на сцене! Выступления со спектаклями планируются в комплексных центрах социального обслуживания населения, в центрах семьи и даже в других городах.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Мошенничество на выборах

15:49 22.11.2017


Мошенничество на выборах

18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

15:20 22.11.2017


18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

14:23 22.11.2017


В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

14:14 22.11.2017


Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

14:10 22.11.2017


После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

14:02 22.11.2017


В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

13:52 22.11.2017


В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее"

17:46 22.11.2017


В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее"

Заседание коллегии казначейства

17:44 22.11.2017


Заседание коллегии казначейства

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

17:42 22.11.2017


Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

17:41 22.11.2017


Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

Первая постановка "Театра для пожилых людей"

15:10 22.11.2017


Первая постановка "Театра для пожилых людей"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Требуется помощь неравнодушных кировчан.

24.12.2015


Требуется помощь неравнодушных кировчан.

Николай Шаклеин в гостях у пожилых людей в доме- интернате

01.10.2008


Николай Шаклеин в гостях у пожилых людей в доме- интернате

Компьютерные курсы для пожилых

23.04.2014


Компьютерные курсы для пожилых

Университет для пожилых людей

10.10.2006


Университет для пожилых людей

Новогодний праздник в Волчье-Троицком доме-интернате для пожилых людей

29.12.2015


Новогодний праздник в Волчье-Троицком доме-интернате для пожилых людей

ПК для пожилых людей

14.11.2012


ПК для пожилых людей

Популярные новости

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

09.11.2017


Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх