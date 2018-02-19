Выставки "Тканая дорожка" и "Зри в корень" в ОДНТ

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В Областном доме народного творчества открылось сразу две выставки - ручного ткачества и изделий из соснового корня. С мастерами старинных и редких ремесел пообщалась Юлия Шалаева.За ткацкий станок она не садилась много лет. Именно на таких больших, деревянных станках Светлана Жаворонкова работала когда-то на фабрике "Умелец". И вот она увидела "старого доброго друга" и не смогла устоять и попробовала немного поткать.Светлана Сергеевна в основном занимается живописью. Но живопись её не всегда привычная - в последние годы художница увлеклась созданием гобеленов. Эту технику она называет живопись нитками. Такие полотна сродни картинам, их предназначение - радовать глаз.По соседству с произведениями ручного ткачества изделия из соснового корня. Сделаны они искусно и выглядят довольно изящно, однако, чтобы получить материал для работы, мастеру приходится покопаться в грязи. Корни сосны выкапывают или собирают по берегам рек. После многократной ручной обработки должны остаться эластичные ленты, из которых мастер плетет все, что ему угодно. Евгений Початков занимается сосновым корнем более 40 лет, все его изделия практичны и применимы в быту.Новая выставка в ОДНТ объединила мастеров со всей области. Свои работы представили авторы из Кирова, Унинского, Слободского, Лузского, Подосиновского районов. Их творчество на первый взгляд разное, но кое-что их объединяет.Выставки "Тканая дорожка" и "Зри в корень" будут работать в областном доме народного творчества до 7 марта.