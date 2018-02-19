Выставки "Тканая дорожка" и "Зри в корень" в ОДНТ
За ткацкий станок она не садилась много лет. Именно на таких больших, деревянных станках Светлана Жаворонкова работала когда-то на фабрике "Умелец". И вот она увидела "старого доброго друга" и не смогла устоять и попробовала немного поткать.
СВЕТЛАНА ЖАВОРОНКОВА, ХУДОЖНИК, МАСТЕР ТКАЧЕСТВА:
«Это половичок. Ширина зависела от ширины станка. Можно все что угодно заткать. По этому же принципу ткутся ковры».
Светлана Сергеевна в основном занимается живописью. Но живопись её не всегда привычная - в последние годы художница увлеклась созданием гобеленов. Эту технику она называет живопись нитками. Такие полотна сродни картинам, их предназначение - радовать глаз.
СВЕТЛАНА ЖАВОРОНКОВА, ХУДОЖНИК, МАСТЕР ТКАЧЕСТВА:
«У меня все происходит от живописи. Вот это пруд моего детства, там, где я выросла. Думаю, сотку ка я пруд, видите, здесь утки».
По соседству с произведениями ручного ткачества изделия из соснового корня. Сделаны они искусно и выглядят довольно изящно, однако, чтобы получить материал для работы, мастеру приходится покопаться в грязи. Корни сосны выкапывают или собирают по берегам рек. После многократной ручной обработки должны остаться эластичные ленты, из которых мастер плетет все, что ему угодно. Евгений Початков занимается сосновым корнем более 40 лет, все его изделия практичны и применимы в быту.
ЕВГЕНИЙ ПОЧАТКОВ, НАРОДНЫЙ МАСТЕР РОССИИ:
«Что-то положить можно, она как железная, выдержит все что угодно, боится только огня».
Новая выставка в ОДНТ объединила мастеров со всей области. Свои работы представили авторы из Кирова, Унинского, Слободского, Лузского, Подосиновского районов. Их творчество на первый взгляд разное, но кое-что их объединяет.
ИРИНА МИХАЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОДНТ:
«Очень гармонично друг друга сочетают. И там, и здесь в основе плетение - это ключевое слово, которое объединила две выставки».
Выставки "Тканая дорожка" и "Зри в корень" будут работать в областном доме народного творчества до 7 марта.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!