В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"
В первые дни весны с музыкой. Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна» уже на протяжении двенадцати лет является самым масштабным и интересным событием в области музыкального искусства в нашем регионе. Этот год не оказался исключением.
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мы, ну как всегда, мы старались, чтобы было большое количество приглашенных гостей, были все жанры, была широкая достаточно музыкальная палитра».
Почти два месяца непрекращающейся музыки и творческих встреч. В течение этого времени в зале Филармонии пройдут пятнадцать концертов. В этом году фестиваль совпал с 60-летним юбилеем Вятской филармонии.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А РАЕВСКОГО:
«Что касается нынешнего фестиваля, то некий контекст в программе, конечно, всё-таки существует. Этот подтекст связан с тем, что в этом году нашей концертной организации исполняется 60 лет».
Кировский музыкальный фестиваль известен далеко за пределами нашего региона. Музыканты и солисты не только из России, но и Абхазии, Германии, Аргентины. Как отмечают организаторы, планка мероприятия с каждым годом становится только выше.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А РАЕВСКОГО:
«Иностранные артисты, которые тогда когда этот фестиваль только начинался, были большой редкостью на нашей сцене, сейчас их, конечно, больше, но всё равно мы стараемся оправдывать то, что наш фестиваль всё-таки международный и с удовольствием приглашаем артистов из-за рубежа».
Самое зрелищное представление состоится 22-го апреля - настоящий синтез музыкального искусства на сцене Вятской филармонии - кировчане дадут совместный концерт с дирижёром из Аргентины Рамиро Ариста.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018