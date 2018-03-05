ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

05 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1000
EURO: 70.1702
Погода в городе Кирове:
днём:  -7...-5°C
вечером:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 97 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна". Кировский музыкальный фестиваль известен далеко за пределами нашего региона. Чем музыканты удивят кировчан на этот раз?

В первые дни весны с музыкой. Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна» уже на протяжении двенадцати лет является самым масштабным и интересным событием в области музыкального искусства в нашем регионе. Этот год не оказался исключением.

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Мы, ну как всегда, мы старались, чтобы было большое количество приглашенных гостей, были все жанры, была широкая достаточно музыкальная палитра».

Почти два месяца непрекращающейся музыки и творческих встреч. В течение этого времени в зале Филармонии пройдут пятнадцать концертов. В этом году фестиваль совпал с 60-летним юбилеем Вятской филармонии.

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А РАЕВСКОГО:
«Что касается нынешнего фестиваля, то некий контекст в программе, конечно, всё-таки существует. Этот подтекст связан с тем, что в этом году нашей концертной организации исполняется 60 лет».

Кировский музыкальный фестиваль известен далеко за пределами нашего региона. Музыканты и солисты не только из России, но и Абхазии, Германии, Аргентины. Как отмечают организаторы, планка мероприятия с каждым годом становится только выше.

КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А РАЕВСКОГО:
«Иностранные артисты, которые тогда когда этот фестиваль только начинался, были большой редкостью на нашей сцене, сейчас их, конечно, больше, но всё равно мы стараемся оправдывать то, что наш фестиваль всё-таки международный и с удовольствием приглашаем артистов из-за рубежа».

Самое зрелищное представление состоится 22-го апреля - настоящий синтез музыкального искусства на сцене Вятской филармонии - кировчане дадут совместный концерт с дирижёром из Аргентины Рамиро Ариста.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

11:22 05.03.2018


В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч рублей.

10:47 05.03.2018


Виновника обрушения строительных лесов на терминале "Транснефти" в Уржумском районе оштрафовали на 45 тысяч…

Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

8:55 05.03.2018


Кировские ледолазы стали победителями и призерами чемпионата Европы и Кубка мира по ледолазанию.

В Кирове оштрафовали врача из Перми, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД.

8:37 05.03.2018


В Кирове оштрафовали врача из Перми, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД.

В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

12:19 03.03.2018


В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

11:54 03.03.2018


Кировская "Родина" одержала первую победу в сезоне.

В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

11:29 03.03.2018


В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

10:17 05.03.2018


В библиотеке Герцена прошел бал в лучших традициях Франции

В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

10:15 05.03.2018


В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна"

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

10:10 05.03.2018


В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

20:47 02.03.2018


Киров принимает финал Кубка Мира и Чемпионат Европы по ледолазанию

В областном перинатальном центре провели уникальную операцию

20:46 02.03.2018


В областном перинатальном центре провели уникальную операцию

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В воскресенье в филармонии стартует "Вятская весна"

03.03.2017


В воскресенье в филармонии стартует "Вятская весна"

Фестиваль "Вятская весна - 2014" в вятской филармонии

28.02.2014


Фестиваль "Вятская весна - 2014" в вятской филармонии

«Вятская весна» на сцене Вятской филармонии

25.02.2016


«Вятская весна» на сцене Вятской филармонии

Музыкальный фестиваль "Вятская весна"

03.03.2009


Музыкальный фестиваль "Вятская весна"

Музыкальный фестиваль "Вятская весна-2010"

27.02.2010


Музыкальный фестиваль "Вятская весна-2010"

Музыкальный фестиваль "Вятская весна"

06.04.2009


Музыкальный фестиваль "Вятская весна"

Популярные новости

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх