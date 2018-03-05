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В Вятской филармонии стартовала 12-ая "Вятская весна". Кировский музыкальный фестиваль известен далеко за пределами нашего региона. Чем музыканты удивят кировчан на этот раз?В первые дни весны с музыкой. Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна» уже на протяжении двенадцати лет является самым масштабным и интересным событием в области музыкального искусства в нашем регионе. Этот год не оказался исключением.Почти два месяца непрекращающейся музыки и творческих встреч. В течение этого времени в зале Филармонии пройдут пятнадцать концертов. В этом году фестиваль совпал с 60-летним юбилеем Вятской филармонии.Кировский музыкальный фестиваль известен далеко за пределами нашего региона. Музыканты и солисты не только из России, но и Абхазии, Германии, Аргентины. Как отмечают организаторы, планка мероприятия с каждым годом становится только выше.Самое зрелищное представление состоится 22-го апреля - настоящий синтез музыкального искусства на сцене Вятской филармонии - кировчане дадут совместный концерт с дирижёром из Аргентины Рамиро Ариста.