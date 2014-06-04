Детская школа классического танца получила золотой диплом национальной премии Илзе Лиепа
В конкурсе на соискание национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиепа "Весна священная" участвовало 16 коллективов, которые уже были отобраны строгим жюри. Каждый из них обладал не только высоким профессионализмом, но и нёс в себе свою особенность и изюминку, поэтому жюри было очень сложно принять решение. Но победа осталась за нашими кировчанками, которые знали, что кроме техничности и пластичности важно и кое-что другое.
ЕЛЕНА КОЙКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Самое важное в танце - это донести образ, который мы хотим представить, и, конечно, самое главное в работе - это одухотворенность, образ, то наполнение, тот смысл, который мы хотели бы донести до зрителя, и я думаю, что у нас получилось это, и девочки действительно прониклись».
На Дарью Санникову эта поездка произвела особое впечатление, она получила ценный опыт выступления перед такой взыскательной публикой. Артисты представляли два танца: "Снегурочка и снегири" и "Перелетные птицы".
ДАРЬЯ САННИКОВА:
«Это два очень разнообразных, красивых и таких воодушевляющих танца. Они наполнены своим характером, передают своё такое впечатление».
Артисты показали себя с лучших сторон, они разучивали танцы с самого октября, работали над техникой, наполнялись одухотворенностью. Сам конкурс был очень масштабным и произвел прекрасное впечатление.
ЕЛЕНА КОЙКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Конкурс был потрясающий, интересный, при хорошем очень оформлении сцены. Это была большая сцена со световыми эффектами - это было красиво, зрелищно, и был такой праздник танца».
В следующем году дети будут принимать участие в Гала-концерте на сцене Большого театра.
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