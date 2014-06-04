Детская школа классического танца получила золотой диплом национальной премии Илзе Лиепа

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Детская школа классического танца вернулась с золотыми дипломами с одного из самых значимых конкурсов в области молодёжного танцевального творчества, в жюри которого сидела сама Илзе Лиепа.В конкурсе на соискание национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиепа "Весна священная" участвовало 16 коллективов, которые уже были отобраны строгим жюри. Каждый из них обладал не только высоким профессионализмом, но и нёс в себе свою особенность и изюминку, поэтому жюри было очень сложно принять решение. Но победа осталась за нашими кировчанками, которые знали, что кроме техничности и пластичности важно и кое-что другое.На Дарью Санникову эта поездка произвела особое впечатление, она получила ценный опыт выступления перед такой взыскательной публикой. Артисты представляли два танца: "Снегурочка и снегири" и "Перелетные птицы".Артисты показали себя с лучших сторон, они разучивали танцы с самого октября, работали над техникой, наполнялись одухотворенностью. Сам конкурс был очень масштабным и произвел прекрасное впечатление.В следующем году дети будут принимать участие в Гала-концерте на сцене Большого театра.