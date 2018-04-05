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Новости / Культура

Памятник Максиму Горькому в Нововятске

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 74 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В России отметили 150-летие Максима Горького. Оказывается, в Нововятском районе Кирове есть памятник пролетарскому писателю. Единственный сохранившийся с советского времени. В каком сейчас он состоянии?

Памятник Максиму Горькому в Нововятске ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Даже старожилы Нововятского района не помнят когда и почему здесь поставили памятник Горькому. Говорят, его установили где-то в 70-х годах и почти сразу же хулиганы отбили у Горького нос. Советская власть ежегодно восстанавливала нос из гипса. Сейчас этим никто не занимается. Да и редкий житель Нововятска знает, кому посвящен монумент».

Памятник зарос мхом и лишайником, начал распадаться на куски, у Горького уже потерян ботинок, распадается запястье левой руки, виден стыковочный шов по центру туловища. Мы решили узнать у прохожих, что они думают об этом монументе.

- Вы знаете, кому этот памятник?
- Нет.
- Не знаю.
- А варианты есть?
- Опарину?

В самом деле, про Александра Опарина, героя Советского союза, который жил в Нововятске, в последнее время немало говорится, на соседнем доме висит мемориальная доска в его честь. Но старшее поколение еще помнит и классика соцреализма.

- По-моему, Горький безносый.
- А давно он безносый?
- Очень давно. Я еще маленький был.
- Горький.
- Его бы надо облагородить, покрасить, нос ему вернуть. Надо следить за нашими памятниками

Кировские краеведы установили, что у Горького было немало связей с Вяткой. Он даже бывал в нашем городе в конце 19 века, останавливался в доме Тимофея Франжоли, а потом написал пьесу, где прототипом главного героя стал вятский купец Тихон Булычёв. Горький восхищался вятскими кустарными промыслами, дружил с Шаляпиным, переписывался с уржумскими пионерками, а все гонорары от перепечатывания своих рассказов в вятских газетах поручал тратить на покупку новых книг в сельских библиотеках.


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