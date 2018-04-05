Памятник Максиму Горькому в Нововятске

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В России отметили 150-летие Максима Горького. Оказывается, в Нововятском районе Кирове есть памятник пролетарскому писателю. Единственный сохранившийся с советского времени. В каком сейчас он состоянии?Памятник зарос мхом и лишайником, начал распадаться на куски, у Горького уже потерян ботинок, распадается запястье левой руки, виден стыковочный шов по центру туловища. Мы решили узнать у прохожих, что они думают об этом монументе.В самом деле, про Александра Опарина, героя Советского союза, который жил в Нововятске, в последнее время немало говорится, на соседнем доме висит мемориальная доска в его честь. Но старшее поколение еще помнит и классика соцреализма.Кировские краеведы установили, что у Горького было немало связей с Вяткой. Он даже бывал в нашем городе в конце 19 века, останавливался в доме Тимофея Франжоли, а потом написал пьесу, где прототипом главного героя стал вятский купец Тихон Булычёв. Горький восхищался вятскими кустарными промыслами, дружил с Шаляпиным, переписывался с уржумскими пионерками, а все гонорары от перепечатывания своих рассказов в вятских газетах поручал тратить на покупку новых книг в сельских библиотеках.