Для реставрации "Приказной избы" будут искать внебюджетные средства.

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По решению министерства культуры Кировской области было закрыто здание отдела вятских народных промыслов Кировского областного краеведческого музея.

Экспозицию переместят в главное здание музея и в помещения кировской «Диорамы». По информации министерства культуры, основной штат сотрудников отдела сохранят и переведут в другие подразделения.

Главная причина закрытия «Приказной избы» - неудовлетворительное состояние: работать и принимать посетителей в здании стало небезопасно.

Напомним, здание построено в XVIII веке, в 1974 году было отреставрировано и передано краеведческому музею в честь 600-летия Кирова. С тех пор оно находилось в оперативном управлении музея, там размещался отдел народных художественных промыслов.

Капитальный ремонт все это время не проводился.

Здание «Приказной избы» - памятник архитектуры федерального значения.

Министерство культуры Кировской области намерено изыскать внебюджетные средств для реставрации объекта.