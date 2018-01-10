Для реставрации "Приказной избы" будут искать внебюджетные средства.
По решению министерства культуры Кировской области было закрыто здание отдела вятских народных промыслов Кировского областного краеведческого музея.
Экспозицию переместят в главное здание музея и в помещения кировской «Диорамы». По информации министерства культуры, основной штат сотрудников отдела сохранят и переведут в другие подразделения.
Главная причина закрытия «Приказной избы» - неудовлетворительное состояние: работать и принимать посетителей в здании стало небезопасно.
Напомним, здание построено в XVIII веке, в 1974 году было отреставрировано и передано краеведческому музею в честь 600-летия Кирова. С тех пор оно находилось в оперативном управлении музея, там размещался отдел народных художественных промыслов.
Капитальный ремонт все это время не проводился.
Здание «Приказной избы» - памятник архитектуры федерального значения.
Министерство культуры Кировской области намерено изыскать внебюджетные средств для реставрации объекта.
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