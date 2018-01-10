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Новости / Культура

Для реставрации "Приказной избы" будут искать внебюджетные средства.

Сегодня, 13:46 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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По решению министерства культуры Кировской области было закрыто здание отдела вятских народных промыслов Кировского областного краеведческого музея.
 
Экспозицию переместят в главное здание музея и в помещения кировской «Диорамы». По информации министерства культуры, основной штат сотрудников отдела сохранят и переведут в другие подразделения.
 
Главная причина закрытия «Приказной избы» - неудовлетворительное состояние: работать и принимать посетителей в здании стало небезопасно.
 
Напомним, здание построено в XVIII веке, в 1974 году было отреставрировано и передано краеведческому музею в честь 600-летия Кирова. С тех пор оно находилось в оперативном управлении музея, там размещался отдел народных художественных промыслов.
 
Капитальный ремонт все это время не проводился.
 
Здание «Приказной избы» - памятник архитектуры федерального значения.
 
Министерство культуры Кировской области намерено изыскать внебюджетные средств для реставрации объекта.


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