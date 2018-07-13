Большое кино вернулось в Яранск. В досуговом центре "Ярград" после тестовых показов открылся кинозал. Кинопремьеры уже идут одна за другой.
Сердце кинотеатра, кинопроекционная, сейчас выглядит в надлежащем, современном стиле. Здесь установлено цифровое видеооборудование. А в зале смонтирован новый звук. Модернизация произошла после того, как центр культурного развития "Ярград" получил субсидию в размере 5 миллионов рублей в рамках федеральной программы Фонда кино. Ранее здесь никогда не демонстрировали новинки кинопроката. Показывались только те фильмы, что выходили на DVD и Blue-ray-носителях.
ГАЛИНА МАХИТАРЯНЦ, ДИРЕКТОР ЦДМ "ЯРГРАД":
«Когда выходил фильм в прокат, мы могли его показывать только через два-четыре месяца. Фильмы были не востребованы у населения. Они уже до этого могли его посмотреть в ближайшем кинотеатре. Это, в основном, город Йошкар-Ола».
В нашей области реализуется восемь таких проектов на общую сумму 40 миллионов рублей. Яраничи не видели новинок кино больше пятнадцати лет, после того, как закрылся единственный в городе кинотеатр. Новый рассчитан на 178 зрительских мест. Фильмы показываются в формате 3D. Открытый кинозал пока единственный на юго-западе области. Поэтому, кроме жителей Яранска в него стремится попасть и население соседних районов. Организуются и групповые выезды детских групп.
ГАЛИНА МАХИТАРЯНЦ, ДИРЕКТОР ЦДМ "ЯРГРАД":
«Исходя из потребностей населения. И мультфильмы, и ужасы у нас предпочитают, и боевики. Т.е. такой разножанровый репертуар у нас будет. И по условиям договора мы должны 50% фильмов показывать российских».
В перспективе сотрудники центра хотели бы приобрести специальное оборудование, которое позволило бы показывать фильмы для людей с ограниченными возможностями.
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