ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

20 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4888
EURO: 73.9327
Погода в городе Кирове:
ночью:  +16...+18°C
утром:  +20...+22°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Большое кино вернулось в Яранск

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 84 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Большое кино вернулось в Яранск. В досуговом центре "Ярград" после тестовых показов открылся кинозал. Кинопремьеры уже идут одна за другой.

Сердце кинотеатра, кинопроекционная, сейчас выглядит в надлежащем, современном стиле. Здесь установлено цифровое видеооборудование. А в зале смонтирован новый звук. Модернизация произошла после того, как центр культурного развития "Ярград" получил субсидию в размере 5 миллионов рублей в рамках федеральной программы Фонда кино. Ранее здесь никогда не демонстрировали новинки кинопроката. Показывались только те фильмы, что выходили на DVD и Blue-ray-носителях.

Большое кино вернулось в ЯранскГАЛИНА МАХИТАРЯНЦ, ДИРЕКТОР ЦДМ "ЯРГРАД":
«Когда выходил фильм в прокат, мы могли его показывать только через два-четыре месяца. Фильмы были не востребованы у населения. Они уже до этого могли его посмотреть в ближайшем кинотеатре. Это, в основном, город Йошкар-Ола».
 
 
В нашей области реализуется восемь таких проектов на общую сумму 40 миллионов рублей. Яраничи не видели новинок кино больше пятнадцати лет, после того, как закрылся единственный в городе кинотеатр. Новый рассчитан на 178 зрительских мест. Фильмы показываются в формате 3D. Открытый кинозал пока единственный на юго-западе области. Поэтому, кроме жителей Яранска в него стремится попасть и население соседних районов. Организуются и групповые выезды детских групп.

ГАЛИНА МАХИТАРЯНЦ, ДИРЕКТОР ЦДМ "ЯРГРАД":
«Исходя из потребностей населения. И мультфильмы, и ужасы у нас предпочитают, и боевики. Т.е. такой разножанровый репертуар у нас будет. И по условиям договора мы должны 50% фильмов показывать российских».
 
 
В перспективе сотрудники центра хотели бы приобрести специальное оборудование, которое позволило бы показывать фильмы для людей с ограниченными возможностями.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жители Нововятска просят помочь в восстановлении памятника М. Горькому.

17:47 20.07.2018


Жители Нововятска просят помочь в восстановлении памятника М. Горькому.

Роспотребнадзор проверит жалобы кировчан на шум от аэротрубы.

16:09 20.07.2018


Роспотребнадзор проверит жалобы кировчан на шум от аэротрубы.

В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

15:57 20.07.2018


В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

15:48 20.07.2018


В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

Владимир Климов в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан под руководством Александра Дементьева.

15:16 20.07.2018


Владимир Климов в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан под руководством Александра Дементьева.

Кировчане приняли участие во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

15:13 20.07.2018


Кировчане приняли участие во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

14:55 20.07.2018


Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

Все новости

Вести. Кировская область

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилей

20:47 20.07.2018


22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилей

Свалка на земельном участке в Нововятском районе

20:45 20.07.2018


Свалка на земельном участке в Нововятском районе

ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"

17:55 20.07.2018


ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"

Большое кино вернулось в Яранск

17:50 20.07.2018


Большое кино вернулось в Яранск

В Опарино построят новый детский сад

17:43 20.07.2018


В Опарино построят новый детский сад

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

13.07.2018


При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

Большое кино возвращается в Яранск

13.03.2018


Большое кино возвращается в Яранск

В Яранске открылся Центр культурного развития "Ярград"

25.02.2016


В Яранске открылся Центр культурного развития "Ярград"

Бесплатное кино

05.10.2009


Бесплатное кино

Киров присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

23.08.2016


Киров присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

Кино под открытым небом

17.08.2012


Кино под открытым небом

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

09.07.2018


В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх