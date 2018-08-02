Художники работают в Уржуме на Васнецовском пленэре

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Новости культуры. Сегодня в Уржуме продолжается Васнецовский пленэр. Художники со всей страны каждый день выходят на улицы старинного купеческого города, чтобы запечатлеть его красоту.





Народный художник России - Евгений Ромашко с самого утра, не покладая кистей работает на центральной улице Уржума. С этой точки лучше всего виден большой Троицкий собор и целый ряд старых купеческих домов.





ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, Г. МОСКВА:

«Я посмотрел здесь разные стили. Бродил по задворкам, нашел потрясающий особняк в стиле модерн - потрясающая архитектура, достойная столицы нашей страны».





По словам Евгения Викторовича художников тянет в такие города. Здесь можно писать не спеша, для души.





В этом году на Васнецовский пленэр в Уржум приехали девять художников, в основном из Москвы и Московской области. Среди них и академики РАХ, и Народные художники России.





Алексей Суховецкий знаменит своими интерьерными работами. Вот и в Уржумском краеведческом музее он не смог пройти мимо походного самовара 19 века. Художнику захотелось перенести предметы ушедшей эпохи на холст, и сделал он это по-своему.





АЛЕКСЕЙ СУХОВЕЦКИЙ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, Г. МОСКВА:

«Даже когда ты делаешь быструю работу – этюд – он фиксирует не только само место, но и твое состояние, настроение, как ты воспринимал. Это самое главное».





По соседству с Алексеем Николаевичем гость из Татарстана Фиринат Халиков. Впрочем, называть его гостем не совсем верно - он родом из этих краев. Родился Фиринат в селе Лазарево Уржумского района, неподалеку от Лопьяла - малой Родины Виктора Васнецова. Сейчас мастер пишет интерьерную композицию, но мысленно уже в Уржумских двориках.





ФИРИНАТ ХАЛИКОВ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:

«Очень красивые дворы, внутри все сохранилось - старина. Хочется написать. Прямо окунаешься в 18, 19 век, ничего не поменялось и хочется это запечатлеть, так как со временем это поменяется».





На пленэре художники работаю с раннего утра и до вечера, пока не стемнело. Некоторые даже никуда не ездят, говорят, красота повсюду.





ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Место, где поселились художники, уже само по себе является объектом для творчества. Отсюда, с горы, мы видим Уржум с его маленькими домиками и старинными храмами, а рядом живописные окрестности неописуемой красоты».





ВАСИЛИЙ КУРАКСА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД:

«Я всю жизнь мечтал написать просторные поля - с перекосами, с речушкой. Но в наших краях таких мест нет, только фрагменты. А здесь полный набор того, что хотелось, я наслаждаюсь».





В распоряжении художников не только дали. В полях живописно колосится рожь, набирают цвет травы, благоухает и цветет чабрец. Вера Лагутенкова в отличие от романтично настроенных коллег, нашла вдохновение на заднем дворе гостиницы. В простых, даже бытовых вещах художник разглядела красоту.





ВЕРА ЛАГУТЕНКОВА, ХУДОЖНИК, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ:

«У каждого художника свой взгляд. Я когда вижу такую красоту, то понимаю, что не умею ее писать. А увидела этих курей - красных, на фоне зеленой травы и думаю - вот это для меня».





У участников Васнецовского пленэра есть десять дней, чтобы охватить кистью окрестности Уржума. Итогом их работы станет выставка, которая пройдет 11 и 12 августа в Выставочном зале Уржумского музейно-выставочного центра. В эти же дни будет выбран лауреат Премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.