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Новости / Культура

В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 96 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Что общего у лошади и носорога и почему зайцы - не грызуны, а отдельный отряд млекопитающих? В кировском зоологическом музее открылась новая выставка под названием "Чем мы не похожи?" 

Все 80 экспонатов новой выставки взяты из фондов зоологического музея. Это млекопитающие, обитающие как в России, так и за её пределами. Главная цель выставки - образовательная, она ориентирована на школьников, только начинающих учить биологию. Посетители смогут узнать, чем различные группы животных отличаются и чем схожи между собой. Например, лошадь и носорог - родственники - они непарнокопытные животные. Медведи и кошки тоже родственники, но по другой причине. 

В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?» ИВАН ОБУХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В этой витрине у нас находятся представители отряда "хищные". Внешне они отличаются сильно, но у всех них есть "хищнический зуб" он есть у медведя, хорька, кошки, собаки, неважно». 

В 20 веке произошли изменения в классификации разных отрядов животных. Особенно повезло зайцам. Их выделили в отдельный вид с кроликами и пищухами.

ИВАН ОБУХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Грызением они занимаются, но у них есть зубы, отличные от настоящих грызунов, поэтому зайцев выделили в отдельную группу "зайцеобразные"». 

Экспозиция открылась в Кировском зоологическом музее в преддверии нового учебного года и будет работать до конца декабря. 


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