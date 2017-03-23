В Зоологическом музее открылась выставка «Чем мы не похожи?»

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Что общего у лошади и носорога и почему зайцы - не грызуны, а отдельный отряд млекопитающих? В кировском зоологическом музее открылась новая выставка под названием "Чем мы не похожи?"





Все 80 экспонатов новой выставки взяты из фондов зоологического музея. Это млекопитающие, обитающие как в России, так и за её пределами. Главная цель выставки - образовательная, она ориентирована на школьников, только начинающих учить биологию. Посетители смогут узнать, чем различные группы животных отличаются и чем схожи между собой. Например, лошадь и носорог - родственники - они непарнокопытные животные. Медведи и кошки тоже родственники, но по другой причине.





ИВАН ОБУХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:

«В этой витрине у нас находятся представители отряда "хищные". Внешне они отличаются сильно, но у всех них есть "хищнический зуб" он есть у медведя, хорька, кошки, собаки, неважно».





В 20 веке произошли изменения в классификации разных отрядов животных. Особенно повезло зайцам. Их выделили в отдельный вид с кроликами и пищухами.





ИВАН ОБУХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:

«Грызением они занимаются, но у них есть зубы, отличные от настоящих грызунов, поэтому зайцев выделили в отдельную группу "зайцеобразные"».





Экспозиция открылась в Кировском зоологическом музее в преддверии нового учебного года и будет работать до конца декабря.