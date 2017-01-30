О народном умельце из поселка Мирный Оричевского района

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Иван Борисович Сморкалов родился в Уржумском районе. Рос в семье, где, кроме него, еще было трое детей. Научился плетению лаптей у отца, который вернувшись с фронта, брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Отец плел лапти, а сыновья смотрели, как он ловко управляется, и учились ремеслу.

«Надо знать, как повернуть лычку, чтобы все кончики сошлись в одно место. Величина лаптя зависит от ширины вот этих лычек. Чем шире лычка, тем лапоть будет больше».

«С ребенком куда, мучалась, мучалась. Потом решили, а давай рванем обратно».

«Кому передать это ремесло? Молодежь не хочет заниматься? Никому не надо. А почему? Сейчас живут все по новой моде».

Герой нашего следующего сюжета живет в поселке Мирный Оричевского района. Плетет лапти и пестери, а его супруга выставляет работы на областные и межрегиональные выставки, с которых привозит заслуженные дипломы и благодарственные письма.В детстве Иван Борисович научился ухаживать за пчелами, что в дальнейшем, ему тоже пригодилось. До армии трудился пчеловодом, после службы с супругой уехал работать на Братскую ГЭС. Но с рождением первой дочки решили вернуться в родные места, для ребенка нужны были хорошие условия жизни, а не тайга с комарами.После прибавления в семействе, в 1971 году, Сморкаловы переехали в поселок Мирный. Будучи на заслуженном отдыхе, с пчелами не расстались. Не оставил Иван Борисович и свое мастерство – плетение для души различных изделий. Помимо лыка, стал использовать упаковочную ленту: из нее получаются прочные корзинки и пестери. Умелец жалеет, что некому передать свое ремесло, хотя есть внуки и правнуки.Но Иван Борисович не унывает и продолжает плести свои изделия, а его жена его работы привозит на районные, областные и межрегиональные выставки декоративно-прикладного творчества. Иван Борисович из скромности мероприятия не посещает, но жена привозит мужу заслуженные дипломы и благодарственные письма.