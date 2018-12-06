Картина из художественного музея Васнецовых попала в уникальную экспозицию Ватикана

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- Специалисты из музея Ватикана производят развеску в белых перчатках, все как положено. Работа через несколько минут займет свое место в этой уникальной экспозиции.

«Работа эта уникальная. Многие искусствоведы, которые исследовали творчество Василия Сурикова, говорят, что это один из лучших подготовительных этюдов к картине "боярыня Морозова". То есть изначально художник нашел позу юродивого именно в этом этюде, в дальнейшем изменились только черты лица».

«Я знаю, что эта выставка занимает левое крыло Ватикана - залы, которые отданы под выставочную деятельность. Там сложная архитектура. Жесткие условия транспортировки и показа».

«Мы в этом зале будем показывать работы, которые привезем из федерального музея из Абрамцево - работы Виктора Васнецова. На выставке "Виктор Васнецов и эпоха" будет представлен Нижегородский художественный музей. Мы будем показывать живопись и графику, которая ранее не показывалась из фондов нашего музея».

- Вот таким образом. Она у нас гармонично будет смотреться - экспозиции мешать не будет.

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