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Новости / Культура

Картина из художественного музея Васнецовых попала в уникальную экспозицию Ватикана

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 128 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Вятский художественный музей готовится открыть свой обновленный мраморный зал. Но музейная жизнь не стоит на месте - произведения из фондов путешествуют по выставкам. Одна из работ сейчас находится в Ватикане.
- Специалисты из музея Ватикана производят развеску в белых перчатках, все как положено. Работа через несколько минут займет свое место в этой уникальной экспозиции.
 
 
Директор музея до сих пор не верит происходящему - произведение из фонда Вятского художественного музея отобрали для выставки в Ватикане. Переговоры шли долго, сложно, но картину все-таки взяли. Этой осенью "Юродивый" Василия Сурикова впервые покинул стены нашего музея.

Картина из художественного музея Васнецовых попала в уникальную экспозицию ВатиканаАННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Работа эта уникальная. Многие искусствоведы, которые исследовали творчество Василия Сурикова, говорят, что это один из лучших подготовительных этюдов к картине "боярыня Морозова". То есть изначально художник нашел позу юродивого именно в этом этюде, в дальнейшем изменились только черты лица».
 
 
Выставка в Ватикане называется «Русский путь. От Дионисия до Малевича» и является ответом Третьяковской галереи на выставку из фондов Ватикана, которая была в Москве в 2016 году. Сегодня на площади Святого Петра в Ватикане находятся почти полсотни работ из Третьяковки и всего семь из региональных музеев России, в том числе и нашего.

АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Я знаю, что эта выставка занимает левое крыло Ватикана - залы, которые отданы под выставочную деятельность. Там сложная архитектура. Жесткие условия транспортировки и показа».
 
 
Путешествие картин по выставкам для работников музея тема не простая. Особенно когда речь идет о произведениях из основной экспозиции. В этом году несколько таких работ уехали в другие города и страны, в том числе и благодаря большому ремонту.

Вот, например, «Восход над Невой» Максима Воробьева только что вернулся из Москвы с выставки «Сокровища музеев России». Перед транспортировкой произведение заклеивают пленкой - так положено, картина приехала домой в целости и сохранности. Впрочем, совсем скоро музей сам будет принимать работы из других городов. В конце декабря здесь планируют открыть выставку "Виктор Васнецов и эпоха".

АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Мы в этом зале будем показывать работы, которые привезем из федерального музея из Абрамцево - работы Виктора Васнецова. На выставке "Виктор Васнецов и эпоха" будет представлен Нижегородский художественный музей. Мы будем показывать живопись и графику, которая ранее не показывалась из фондов нашего музея».
 
 
Выставка откроется в обновленном зале. Ремонт небольшой - косметический. Стены покрывают свежей краской, а чтобы они меньше пачкались по периметру, делают рейки, как в Третьяковке.

- Вот таким образом. Она у нас гармонично будет смотреться - экспозиции мешать не будет.
 
 
Напомним, что 2018 год для музея знаковый, юбилейный. Исполнилось 170 лет со дня рождения художника Виктора Васнецова. Свои двери обновленный художественный музей откроет для посетителей уже в конце декабря.


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