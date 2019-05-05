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«Сама домоткань создавали мастерицы, женщины, всё это аутентичные ткани, которые были созданы 100 лет назад или даже древнее».

«Когда лён потрепали, его чесали. Было такое большое и малое чесало».

В Кирове открылась выставка домотканого полотна, которое этнографы, ученые-краеведы собирали в экспедициях по полузаброшенным деревням русского Севера в течении многих лет.Выставка называется "Река домоткани" и это очень точное название, поскольку аналогия между домотканым полотном, и разливающейся рекой - полная. Трудно поверить в то, что всю эту красоту создавали вручную. Коллекция собиралась долго, из каждой экспедиции удавалось привезти что-то особенное. Всего таких экспедиций у историков и краеведов клуба "Мир" было свыше 40. Самых разнообразных коллекций накоплено более 22.Уникальные свойства домоткани позволяют человеку, который носит одежду из неё, в повседневной жизни чувствовать себя более комфортно и уютно. Разница между тканью фабричной и сделанной вручную колоссальная. Домотань живая, от неё исходит особенное тепло. Выставка организована так, что показан весь процесс изготовления льняной ткани - от обработки льна до работы на ткацком станке.В будущем планируется сделать еще одну выставку, на которой будут представлены не только ткани, а одежда из домоткани, в первую очередь - сарафаны. Кстати, многие современные модельеры ищут вдохновение в ручном ткачестве и одежде, созданной в древности, используют те же фасоны и виды тканей, и эту одежду потом с удовольствием носят и женщины, и мужчины, ведь она и красивая, и удобная.