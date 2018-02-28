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Новости / Культура

В выставочном зале художественного музея открылась выставка "Наш Пушкин"

Сегодня, 11:34 | Просмотров: 102 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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"Наш Пушкин" - так называется выставка, посвященная 220-летнему юбилею великого русского поэта. Чем новая экспозиция в выставочном зале Вятского художественного музея интересна?

Все картины на выставке созданы во второй половине 20 века и вплоть до наших дней. Авторам экспозиции важно было показать, что у каждого художника "свой Пушкин", по словам Марины Цветаевой.

В выставочном зале художественного музея открылась выставка "Наш Пушкин"ВАЛЕНТИНА ШАПОШНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ (Г. МОСКВА):
«Все произведения художников старшего поколения - очень ценны. Их работы находятся и в Русском музее, и в Третьяковской галерее».
 
 
У многих художников Пушкин прошёл через всю творческую жизнь. Для кого-то это иллюстрирование произведений гениального писателя, другие посещали Михайловское и иные места, связанные с жизнью поэта, и решили показать со всей простотой и сложностью, из чего было соткано его творчество.

В выставочном зале художественного музея открылась выставка "Наш Пушкин"АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Мы очень рады, что привезли эту выставку из Москвы, она камерная, но при этом очень интересная».

Выставка, приуроченная ко дню рождения Пушкина, - форма благодарности современных художников великому поэту. Пушкину принадлежит не только слава открытия новых дорог в развитии русского языка, поэзии и прозы, но и образец Художника, каким бы видом искусства он не занимался. А искусство и культура - это тот краеугольный камень, на котором стоит добрая слава о России в мире.


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