В выставочном зале художественного музея открылась выставка "Наш Пушкин"
Все картины на выставке созданы во второй половине 20 века и вплоть до наших дней. Авторам экспозиции важно было показать, что у каждого художника "свой Пушкин", по словам Марины Цветаевой.
ВАЛЕНТИНА ШАПОШНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ (Г. МОСКВА):
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Мы очень рады, что привезли эту выставку из Москвы, она камерная, но при этом очень интересная».
Выставка, приуроченная ко дню рождения Пушкина, - форма благодарности современных художников великому поэту. Пушкину принадлежит не только слава открытия новых дорог в развитии русского языка, поэзии и прозы, но и образец Художника, каким бы видом искусства он не занимался. А искусство и культура - это тот краеугольный камень, на котором стоит добрая слава о России в мире.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
28.02.2018