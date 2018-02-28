В выставочном зале художественного музея открылась выставка "Наш Пушкин"

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«Все произведения художников старшего поколения - очень ценны. Их работы находятся и в Русском музее, и в Третьяковской галерее».

"Наш Пушкин" - так называется выставка, посвященная 220-летнему юбилею великого русского поэта. Чем новая экспозиция в выставочном зале Вятского художественного музея интересна?Все картины на выставке созданы во второй половине 20 века и вплоть до наших дней. Авторам экспозиции важно было показать, что у каждого художника "свой Пушкин", по словам Марины Цветаевой.У многих художников Пушкин прошёл через всю творческую жизнь. Для кого-то это иллюстрирование произведений гениального писателя, другие посещали Михайловское и иные места, связанные с жизнью поэта, и решили показать со всей простотой и сложностью, из чего было соткано его творчество.Выставка, приуроченная ко дню рождения Пушкина, - форма благодарности современных художников великому поэту. Пушкину принадлежит не только слава открытия новых дорог в развитии русского языка, поэзии и прозы, но и образец Художника, каким бы видом искусства он не занимался. А искусство и культура - это тот краеугольный камень, на котором стоит добрая слава о России в мире.