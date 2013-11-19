В Кирове у Диорамы прошел Фестиваль национальных культур
- Девушка воду несет. Парень с девушкой на вечерку пошли.
Тряпичные куклы, полотенце, скатерти с неповторимой русской вышивкой. Это русские традиции. Возможно, немного забытые, но все равно, такие родные. В русском подворье не только напоминают о старине, но и угощают.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В составе этого чая нет ни одного чайного листа. Только привычные растения, которые растут в наших широтах. Это мята, смородина, иван-чай. Вкус - совершенно потрясающий. С таким чаем очень хорошо идут конфеты. Полакомится ими - это тоже русская традиция».
А еще в русском подворье угостят сушками и другой снедью. Традиционное чаепитие это только начало. Здесь и историю интересную расскажут, и песню гостю споют.
В соседнем подворье гостей принимают со своими национальным колоритом и музыкальным сопровождением. В руках музыканта - сас. Народный азербайджанский инструмент. Историки нашли упоминания о нем в летописях 700-летней давности.
Азербайджанское подворье в этом году удивляет горожан вышивкой на коврах, музыкальными инструментами и чайным сервизом.
- Здесь ручная работа и медная вся посуда.
Здесь тоже ручная работа. На открытом огне узбеки готовят знаменитый плов из говядины и баранины, но главный ингредиент, отнюдь не мясо, а рис.
- Рис покрупнее чтоб был, длиннозерный. И покрупнее.
Представители национальных диаспор Кирова подготовили выступления. Песни, танцы. Пели, в том числе, и о городе, в котором живут.
День города и День России на фестивале национальных культур возле Диорамы отметили шесть диаспор Кирова. Горожане могли поближе познакомиться с их кухней, народным творчеством и другими традициями.
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