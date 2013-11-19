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Новости / Культура

В Кирове у Диорамы прошел Фестиваль национальных культур

Вчера, 17:27 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Россия - страна многонациональная. Поэтому День России - праздник всех народов, живущих в государстве. У диорамы национальные общины Кирова организовали подворье и рассказали горожанам о своей культуре.

- Девушка воду несет. Парень с девушкой на вечерку пошли.

Тряпичные куклы, полотенце, скатерти с неповторимой русской вышивкой. Это русские традиции. Возможно, немного забытые, но все равно, такие родные. В русском подворье не только напоминают о старине, но и угощают.

В Кирове у Диорамы прошел Фестиваль национальных культур АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В составе этого чая нет ни одного чайного листа. Только привычные растения, которые растут в наших широтах. Это мята, смородина, иван-чай. Вкус - совершенно потрясающий. С таким чаем очень хорошо идут конфеты. Полакомится ими - это тоже русская традиция».

А еще в русском подворье угостят сушками и другой снедью. Традиционное чаепитие это только начало. Здесь и историю интересную расскажут, и песню гостю споют.

В соседнем подворье гостей принимают со своими национальным колоритом и музыкальным сопровождением. В руках музыканта - сас. Народный азербайджанский инструмент. Историки нашли упоминания о нем в летописях 700-летней давности.

Азербайджанское подворье в этом году удивляет горожан вышивкой на коврах, музыкальными инструментами и чайным сервизом.

- Здесь ручная работа и медная вся посуда.

Здесь тоже ручная работа. На открытом огне узбеки готовят знаменитый плов из говядины и баранины, но главный ингредиент, отнюдь не мясо, а рис.

- Рис покрупнее чтоб был, длиннозерный. И покрупнее.

Представители национальных диаспор Кирова подготовили выступления. Песни, танцы. Пели, в том числе, и о городе, в котором живут.

День города и День России на фестивале национальных культур возле Диорамы отметили шесть диаспор Кирова. Горожане могли поближе познакомиться с их кухней, народным творчеством и другими традициями.


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