В Кирове у Диорамы прошел Фестиваль национальных культур

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Россия - страна многонациональная. Поэтому День России - праздник всех народов, живущих в государстве. У диорамы национальные общины Кирова организовали подворье и рассказали горожанам о своей культуре.Тряпичные куклы, полотенце, скатерти с неповторимой русской вышивкой. Это русские традиции. Возможно, немного забытые, но все равно, такие родные. В русском подворье не только напоминают о старине, но и угощают.А еще в русском подворье угостят сушками и другой снедью. Традиционное чаепитие это только начало. Здесь и историю интересную расскажут, и песню гостю споют.В соседнем подворье гостей принимают со своими национальным колоритом и музыкальным сопровождением. В руках музыканта - сас. Народный азербайджанский инструмент. Историки нашли упоминания о нем в летописях 700-летней давности.Азербайджанское подворье в этом году удивляет горожан вышивкой на коврах, музыкальными инструментами и чайным сервизом.Здесь тоже ручная работа. На открытом огне узбеки готовят знаменитый плов из говядины и баранины, но главный ингредиент, отнюдь не мясо, а рис.Представители национальных диаспор Кирова подготовили выступления. Песни, танцы. Пели, в том числе, и о городе, в котором живут.День города и День России на фестивале национальных культур возле Диорамы отметили шесть диаспор Кирова. Горожане могли поближе познакомиться с их кухней, народным творчеством и другими традициями.