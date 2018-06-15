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Новости / Культура

В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов

Вчера, 17:30 | Просмотров: 110 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов. Это часть большого культурно-образовательного проекта "Провинция-столица", где у юных исполнителей есть возможность пообщаться с ведущими педагогами России.

Матвей Обухов - уникальный музыкант. В свои 11 лет мальчик играет на скрипке и фортепиано. Талант проснулся у него в раннем детстве, уже тогда Матвей пытался сочинять музыку. Композитора из него пока не вышло, зато как исполнителя его уже не раз оценили на всероссийских и международных музыкальных конкурсах.

"Бурный поток" Майкапара для юного музыканта произведение сложное. Но Матвей исполняет его с легкостью. Он любит элегантную классику - особенно музыкальный романтизм.

В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов МАТВЕЙ ОБУХОВ, ВОСПИТАННИК "ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ" Г.КИРОВА:
«Мне нравится больше всего Шопен. У него все складно, все по местам, в общем, он мне очень нравится».
 
 
Второй год подряд одаренных музыкантов Кирова объединяет летняя творческая школа проекта "Провинция-столица". Сегодня у ребят концерт-открытие, а уже завтра начнутся занятия с ведущими педагогами страны. В Киров приедут преподаватели Московской государственной консерватории и не только.

В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 11" Г.КИРОВА:
«К нам в школу приедет композитор Ефрем Подгайц - очень известный во всем мире, он пишет классическую музыку. Он приедет позаниматься с нашими детьми, провести творческую встречу».
 
 
Летняя творческая школа будет работать десять дней. В этом году ее участниками стали 23 юных дарований. Помимо индивидуальных мастер-классов у ребят будет возможность, и расширить свой музыкальный кругозор.

ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 11" Г.КИРОВА:
«Мы еще проводим интенсивный курс по теоретическим дисциплинам - история музыки, культурология, сценический этикет, этим наша школа отличается от многих других российских школ, там только специальность, у нас специальность плюс многое другое».

В финале проекта у юных исполнителей будет возможность выступить с профессиональными музыкантами в концертном зале органной музыки, а также в составе Вятского симфонического оркестра.


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