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«Мне нравится больше всего Шопен. У него все складно, все по местам, в общем, он мне очень нравится».

«К нам в школу приедет композитор Ефрем Подгайц - очень известный во всем мире, он пишет классическую музыку. Он приедет позаниматься с нашими детьми, провести творческую встречу».

В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов. Это часть большого культурно-образовательного проекта "Провинция-столица", где у юных исполнителей есть возможность пообщаться с ведущими педагогами России.Матвей Обухов - уникальный музыкант. В свои 11 лет мальчик играет на скрипке и фортепиано. Талант проснулся у него в раннем детстве, уже тогда Матвей пытался сочинять музыку. Композитора из него пока не вышло, зато как исполнителя его уже не раз оценили на всероссийских и международных музыкальных конкурсах."Бурный поток" Майкапара для юного музыканта произведение сложное. Но Матвей исполняет его с легкостью. Он любит элегантную классику - особенно музыкальный романтизм.Второй год подряд одаренных музыкантов Кирова объединяет летняя творческая школа проекта "Провинция-столица". Сегодня у ребят концерт-открытие, а уже завтра начнутся занятия с ведущими педагогами страны. В Киров приедут преподаватели Московской государственной консерватории и не только.Летняя творческая школа будет работать десять дней. В этом году ее участниками стали 23 юных дарований. Помимо индивидуальных мастер-классов у ребят будет возможность, и расширить свой музыкальный кругозор.В финале проекта у юных исполнителей будет возможность выступить с профессиональными музыкантами в концертном зале органной музыки, а также в составе Вятского симфонического оркестра.