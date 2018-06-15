В Кирове стартовала летняя творческая школа для одаренных музыкантов
Матвей Обухов - уникальный музыкант. В свои 11 лет мальчик играет на скрипке и фортепиано. Талант проснулся у него в раннем детстве, уже тогда Матвей пытался сочинять музыку. Композитора из него пока не вышло, зато как исполнителя его уже не раз оценили на всероссийских и международных музыкальных конкурсах.
"Бурный поток" Майкапара для юного музыканта произведение сложное. Но Матвей исполняет его с легкостью. Он любит элегантную классику - особенно музыкальный романтизм.
МАТВЕЙ ОБУХОВ, ВОСПИТАННИК "ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ" Г.КИРОВА:
ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 11" Г.КИРОВА:
ИРИНА ЛУНИНА, ДИРЕКТОР "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 11" Г.КИРОВА:
«Мы еще проводим интенсивный курс по теоретическим дисциплинам - история музыки, культурология, сценический этикет, этим наша школа отличается от многих других российских школ, там только специальность, у нас специальность плюс многое другое».
В финале проекта у юных исполнителей будет возможность выступить с профессиональными музыкантами в концертном зале органной музыки, а также в составе Вятского симфонического оркестра.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!