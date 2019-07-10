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Ансамбль «Слобода» выиграл федеральный грант в размере двух миллионов рублей

Ансамбль «Слобода» выиграл федеральный грант в размере двух миллионов рублей

Вчера, 17:43
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Валентина Палкина

Фольклорный ансамбль "Слобода" получил федеральный грант на сумму два миллиона рублей. Коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Культура".

Эта плясовая была записана в экспедиции в Малмыжском районе. На региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов ансамбль "Слобода" представил все многообразие вятской песенно-танцевальной культуры.

ИРИНА ХОЛМАНСКИХ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:
«Спасибо всем жителям деревень, районов, когда мы приезжаем в фольклорные экспедиции, чтобы записать этот материал, женщинам, которые откликаются, вспоминают эти песни, которые, может быть, они уже лет 60 не пели, потому что жизнь наша изменилась, огромное им спасибо, низкий поклон за их песни».

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди». Из 60 творческих коллективов Приволжского и Уральского округов "Слобода" была признана лучшей в номинации "Традиционная культура" и получила грант на два миллиона рублей. Эта победа стала еще одним важным этапом в реализации нацпроекта "Культура".

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Более 16 миллионов выделено федеральных средств национального проекта на реконструкцию и капитальный ремонт в четырех сельских домах культуры. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в основном сегодня поддержка идет на районный и сельский уровень».

Также в регионе будет увеличено количество новых современных кинотеатров, в большей степени - для показа новинок российского кино. Около миллиона рублей выделено из федерального бюджета для открытия виртуального концертного зала в Вятской филармонии. Такая же сумма - на проведение Васнецовского пленэра. А муниципальные школы искусств области получат 58 новых пианино и роялей.

Ансамбль «Слобода» выиграл федеральный грант в размере двух миллионов рублей

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