Ансамбль «Слобода» выиграл федеральный грант в размере двух миллионов рублей

Фольклорный ансамбль "Слобода" получил федеральный грант на сумму два миллиона рублей. Коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Культура".Эта плясовая была записана в экспедиции в Малмыжском районе. На региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов ансамбль "Слобода" представил все многообразие вятской песенно-танцевальной культуры.Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди». Из 60 творческих коллективов Приволжского и Уральского округов "Слобода" была признана лучшей в номинации "Традиционная культура" и получила грант на два миллиона рублей. Эта победа стала еще одним важным этапом в реализации нацпроекта "Культура".Также в регионе будет увеличено количество новых современных кинотеатров, в большей степени - для показа новинок российского кино. Около миллиона рублей выделено из федерального бюджета для открытия виртуального концертного зала в Вятской филармонии. Такая же сумма - на проведение Васнецовского пленэра. А муниципальные школы искусств области получат 58 новых пианино и роялей.