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Волнительная гальярда: кировские балерины покорили танцами проект "Планета искусств".

Волнительная гальярда: кировские балерины покорили танцами проект "Планета искусств".

Сегодня, 15:15
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Валентина Палкина

Кировские балерины стали победителями международного проекта «Планета искусств», который проходил в Сочи. И сразу же отправились в Москву на российско-китайский фестиваль «Мост дружбы».

Гальярда на придворных балах в Европе позднего Средневековья была одним из самых бурных и волнующих танцев. Его исполнение воспитанниками школы классического танца покорило конкурсную комиссию, как и еще одна постановка в номинации «Детский танец». Кировчане стали лауреатами I степени в двух возрастных категориях.

НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Конечно, летом не всегда хочется держать себя в форме, работать, репетировать, но все-таки наши учащиеся имеют очень хорошую подготовку и достаточный стимул к работе, поэтому они показались очень достойно, и жюри оценило уровень исполнительского мастерства». 

В фестивале-конкурсе «Планета искусств» в Сочи принимали участие коллективы из разных регионов России и Белоруссии. Кировчане также побывали на мастер-классах и творческих встречах.

СВЕТЛАНА ФЕТЮКОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Несмотря на то, что мы занимаемся классическим танцем, нам было очень интересно наблюдать, как педагог представлял современный танец в таком красивом образе, что захотелось прийти на этот мастер-класс и поучиться этим интересным движениям».

И практически сразу кировские балерины отправились в Москву на российско-китайский фестиваль искусств «Мост дружбы». Этот международный проект направлен на укрепление дружбы и единства между нациями и народами, поддержку и сохранение традиционных культур.

НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«В настоящее время в Китае очень большой интерес к классическому балету, в том числе, и к детским танцевальным школам, поэтому нас очень ждут на этом конкурсе, ждут представители китайской стороны, они мечтают, чтобы мы приехали и показали в Китае наши спектакли, думаю, что наше сотрудничество впереди».

Киров на празднике талантов представят 6 лучших воспитанниц Детской школы классического танца. Они покажут концертные номера в номинации «Классический танец». Примечательно, что на фестивале планируются мастер-классы не только по хореографии, но и по каллиграфии, а также встреча с шаолиньскими монахами.

Волнительная гальярда: кировские балерины покорили танцами проект

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