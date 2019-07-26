Волнительная гальярда: кировские балерины покорили танцами проект "Планета искусств".

Кировские балерины стали победителями международного проекта «Планета искусств», который проходил в Сочи. И сразу же отправились в Москву на российско-китайский фестиваль «Мост дружбы».Гальярда на придворных балах в Европе позднего Средневековья была одним из самых бурных и волнующих танцев. Его исполнение воспитанниками школы классического танца покорило конкурсную комиссию, как и еще одна постановка в номинации «Детский танец». Кировчане стали лауреатами I степени в двух возрастных категориях.В фестивале-конкурсе «Планета искусств» в Сочи принимали участие коллективы из разных регионов России и Белоруссии. Кировчане также побывали на мастер-классах и творческих встречах.И практически сразу кировские балерины отправились в Москву на российско-китайский фестиваль искусств «Мост дружбы». Этот международный проект направлен на укрепление дружбы и единства между нациями и народами, поддержку и сохранение традиционных культур.Киров на празднике талантов представят 6 лучших воспитанниц Детской школы классического танца. Они покажут концертные номера в номинации «Классический танец». Примечательно, что на фестивале планируются мастер-классы не только по хореографии, но и по каллиграфии, а также встреча с шаолиньскими монахами.